L'accord entre le Soudan et Israël est "bidon", dit l'Iran

24 octobre (Reuters) - L'accord conclu par le Soudan et Israël pour normaliser leurs relations diplomatiques est "bidon" et a été obtenu au moyen d'une "rançon", déclare samedi le ministère iranien des Affaires étrangères. "Payez une rançon suffisante, fermez les yeux sur les crimes contre les Palestiniens et vous serez enlevés de la prétendue 'liste noire du terrorisme'", lit-on sur le compte Twitter du ministère. "Cette liste est évidemment aussi bidon que la lutte des Etats-Unis contre le terrorisme. Honteux." Le Soudan et Israël ont accepté vendredi d'entamer la normalisation de leurs relations diplomatiques au terme d'une médiation américaine. Donald Trump, qui briguera un nouveau mandat le 3 novembre, a obtenu cet accord lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le chef du gouvernement soudanais Abdalla Hamdok et le président du Conseil de transition Abdel Fattah al Bourhan, selon des membres de l'administration américaine. Le Soudan devient ainsi le troisième pays arabe à accepter de normaliser ses relations avec Israël après les Emirats arabes unis et Bahreïn. (Rédaction de Dubaï, version française Patrick Vignal)

