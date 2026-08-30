L'accord énergétique entre le Venezuela et les USA est d'une durée de 25 ans

(Actualisé avec précisions)

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a déclaré samedi que l'accord énergétique conclu entre Caracas et Washington resterait en vigueur pendant 25 ans.

Une hausse de la production de pétrole, portant le nombre de barils produit chaque jour à 1,5 million, est prévue par le texte, a-t-elle dit, ajoutant que l'accord préservait la souveraineté du Venezuela sur ses ressources naturelles.

Dans une allocution, Delcy Rodriguez a déclaré que cet accord "historique" aiderait à relancer l'économie du pays et à stimuler les recettes du gouvernement, estimant qu'il permettrait d'écrire le futur du pays.

"Ce projet bilatéral d'une durée de 25 ans prévoit le développement de 17 gisements pétroliers stratégiques avec un objectif de production de plus d'1,5 million de baril de pétrole par jour", a dit Delcy Rodriguez à la télévision publique VTV.

"Ce chiffre ne porte que sur l'accord bilatéral entre le Venezuela et les Etats-Unis."

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi que les Etats-Unis et le Venezuela avaient conclu un accord pétrolier qui voit Washington prendre le contrôle d'un cinquième des réserves de pétrole vénézuéliennes.

Donald Trump a fourni peu de détails sur l'accord, disant seulement que les Etats-Unis s'étaient assuré un contrôle majoritaire sur plus de 65 milliards de barils de pétrole provenant des réserves vénézuéliennes via un partenariat avec des entreprises privées.

Delcy Rodriguez a déclaré que cet accord pourrait générer environ 209 milliards de dollars de recettes pour l'Etat vénézuélien, sur la base d'un prix de référence du pétrole de 65 dollars le baril, tout en reconnaissant que les cours du brut pouvaient fluctuer.

Elle a précisé que le Venezuela conservait "la propriété et la souveraineté" sur ses ressources naturelles, "tout en tirant parti des capitaux, de la technologie et de l'expertise opérationnelle pour soutenir la relance d'un secteur stratégique qui a été gravement touché par les sanctions".

Plus tôt dans la journée de samedi, des dizaines de groupes pro-gouvernementaux se sont rassemblés dans le centre de Caracas pour protester contre la présence américaine au Venezuela.

(Rédaction de Caracas, avec Lucinda Elliott à Montevideo; version française Camille Raynaud)