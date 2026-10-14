Dopé par l'IA, le géant technologique ASML affiche un trimestre "record"

Le géant néerlandais des technologies ASML a affiché mercredi un chiffre d'affaires record et un envol de son bénéfice net au troisième trimestre, dopé par la forte demande en intelligence artificielle.

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le bénéfice net de l'entreprise a bondi à 5 milliards d'euros au 3e trimestre 2026, soit 138% que les 2,1 milliards du 3e trimestre 2025, et 38% par rapport au second trimestre 2026 (2,9 milliards d'euros).

ASML a également a revu à la hausse ses perspectives de chiffres d'affaires pour 2026, désormais comprises comprises entre 44 et 45 milliards d'euros, contre la fourchette de 43 à 45 milliards d'euros annoncée en juillet.

Le titre ASML prenait près de 2% lors des premiers échanges à la Bourse d'Amsterdam, avec un indice AEX en légère hausse à 0,5%.

Basée dans le sud des Pays-Bas, ASML est un rouage essentiel de l'économie de la "tech" puisqu'il est le plus important fournisseur au monde de machines de photolithographie, qui permettent la fabrication des semi-conducteurs, base des composants électroniques qui alimentent de nombreux secteurs, des smartphones aux missiles, et qui sont cruciales pour alimenter l'IA.

"Nos clients continuent de revoir à la hausse leurs prévisions de demande d’équipements à court et moyen terme auprès de nous, principalement en raison de leurs anticipations concernant l'ampleur et la durée des investissements liés à l'IA", a déclaré Christophe Fouquet, directeur général de l'entreprise, dans un communiqué.

"Compte tenu de cette visibilité sur la demande, certains clients manifestent leur intérêt pour passer des commandes auprès de nous pour 2029, voire 2030", a-t-il ajouté.

M. Fouquet a également indiqué qu'avec une offre actuelle qui "ne suffira pas à satisfaire pleinement la demande de nos clients", l'équipementier étudie des moyens d'augmenter sa capacité de production pour 2028 au-delà des 30% annoncés auparavant.

"Trimestre record"

Le chiffre d'affaires de l'équipementier s'est élevé à un record de 11,7 milliards d'euros au troisième trimestre, contre 7,5 milliards à la même période l'année dernière.

ASML a indiqué tabler sur un chiffre d'affaires net compris entre 14,2 milliards d'euros et 15,2 milliards d'euros au quatrième trimestre.

"Dans l'ensemble, je dirais que ce fut un trimestre très, très solide. Je pense qu'on peut sans hésiter parler d'un trimestre record", a déclaré Roger Dassen, directeur financier.

"Je pense que cela témoigne clairement de l'excellente exécution de nos stratégies dans un contexte de demande très, très forte sur le marché", a-t-il poursuivi.

Le géant technologique est au centre d'une initiative menée par les États-Unis visant à limiter les exportations de haute technologie vers la Chine, par crainte qu'elles ne soient utilisées pour renforcer l'armée chinoise.

Pékin s'est indigné de ces restrictions à l'exportation, les qualifiant de "terrorisme technologique".

L'entreprise néerlandaise détient le monopole de la lithographie à ultraviolets extrêmes (EUV), nécessaire à la fabrication des puces les plus avancées, mais la Chine serait également en train de se lancer dans la production de sa propre technologie EUV.

ASML, qui compte environ 44.700 employés dans le monde, avait annoncé en janvier la suppression de près de 1.700 emplois, concernant principalement des cadres aux Pays-Bas et aux États-Unis.