L'accord de Meta ouvre un nouveau front dans la lutte mondiale contre les préjudices causés par les réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les autorités de régulation australiennes estiment que l'accord conclu avec Meta démontre que les entreprises peuvent protéger les jeunes utilisateurs

* Des études montrent que 80 % des mineurs australiens continuent d'utiliser les réseaux sociaux malgré l'interdiction

* Les Philippines sont en pourparlers avec Meta concernant l'exploitation des enfants et les escroqueries en ligne

* Un cabinet d'avocats australien étudie la possibilité d'un recours collectif contre Meta

(Ajout de commentaires et de précisions de la Commission européenne aux paragraphes 11 à 15) par Byron Kaye, Karen Lema et Toby Sterling

La décision de Meta de restreindre l'utilisation des réseaux sociaux par les adolescents aux États-Unis montre que les entreprises disposent d'outils pour mieux protéger les jeunes en ligne, ont déclaré jeudi des responsables australiens, alors que le pays est confronté à une application inégale des restrictions sur son territoire.

L'accord à l'amiable de Meta META.O , d'un montant pouvant atteindre 18 milliards de dollars avec la quasi-totalité des États américains concernant les préjudices causés aux adolescents par les réseaux sociaux, a ouvert un nouveau front dans la lutte mondiale menée par les gouvernements pour protéger les enfants et lutter contre la dépendance à des plateformes telles que Facebook et Instagram.

Partout dans le monde, les gouvernements tentent de limiter l’accès des enfants aux contenus en ligne préjudiciables, comme en témoigne l’interdiction sans précédent prononcée en Australie à la fin de l’année dernière concernant l’utilisation des réseaux sociaux par les mineurs de moins de 16 ans.

La ministre australienne des Communications, Anika Wells, a déclaré dans un e-mail adressé à Reuters que les entreprises de réseaux sociaux « disposent des outils nécessaires pour protéger les jeunes contre les fonctionnalités addictives de leurs plateformes, mais ont choisi de ne pas les utiliser ».

Meta a accepté de verser jusqu’à 18 milliards de dollars sur une période de dix ans et de limiter l’utilisation de Facebook et d’Instagram par les adolescents, dans le cadre d’un accord conclu avec la quasi-totalité des États américains afin de mettre fin aux accusations selon lesquelles l’entreprise aurait conçu ces plateformes pour rendre les enfants dépendants. Meta a nié toute faute en acceptant ce règlement.

Cet accord entraîne des changements radicaux sur les plateformes Facebook et Instagram de Meta aux États-Unis, notamment l'imposition d'une limite par défaut de deux heures d'utilisation de ses applications pour les utilisateurs de moins de 18 ans.

En Corée du Sud, l’autorité de régulation des médias , a déclaré que certaines des mesures prises par Meta devraient s’appliquer aux jeunes utilisateurs du monde entier, et pas seulement sur des marchés spécifiques.

La Malaisie, qui interdit aux moins de 16 ans de créer un compte sur les réseaux sociaux, a également salué cette décision, y voyant le signe que les plateformes de réseaux sociaux doivent être tenues responsables de ce qui s’y passe. La Commission européenne a déclaré attendre que Meta présente des modifications visant à limiter les mécanismes de conception addictifs de ses réseaux sociaux. La Commission avait déjà publié plus tôt cette année des conclusions préliminaires indiquant que Meta avait enfreint la loi sur les services numériques (DSA). En juillet , elle avait déclaré que Facebook et Instagram devaient désactiver par défaut la lecture automatique et le défilement infini, instaurer des pauses dans le temps d’utilisation et modifier leurs systèmes de recommandation afin de réduire les incitations visant à maintenir l’engagement des utilisateurs — des mesures qui vont au-delà de l’accord conclu aux États-Unis. En avril , la Commission a déclaré que Meta n’avait pas empêché des enfants de moins de 13 ans d’ouvrir ou de conserver des comptes. L’accord conclu aux États-Unis pourrait compliquer la tâche de Meta si celle-ci venait à affirmer que des mesures plus strictes de vérification de l’âge sont irréalisables. « Nous avons été très clairs… nous attendons une gestion appropriée du temps passé devant les écrans, nous attendons un contrôle parental adéquat sur ces plateformes. Meta sait… que la balle est dans son camp », a déclaré le porte-parole Thomas Regnier.

PROBLÈMES DE MISE EN ŒUVRE

L’application des restrictions en Australie a toutefois été jusqu’à présent inégale. Les premières données indiquent que la loi a été contournée par des systèmes de vérification d’âge défaillants, plusieurs études , notamment celles de l’autorité australienne de régulation de l’Internet, montrant que 80 % des mineurs étaient toujours présents sur les réseaux sociaux plusieurs mois après l’entrée en vigueur de l’interdiction en décembre. Cela a incité les législateurs à doubler le montant maximal des amendes et à renforcer les pouvoirs de régulation. En Asie, des pays tels que la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, la Malaisie, l’Indonésie et les Philippines cherchent également à renforcer la surveillance des réseaux sociaux et à mettre en place des mesures restrictives, notamment pour bloquer les escroqueries présumées et, en particulier, pour protéger les enfants.

Henry Aguda, secrétaire du ministère philippin des Technologies de l'information et de la communication, a déclaré qu'il espérait que l'accord conclu avec Meta faciliterait les discussions prévues jeudi avec cette entreprise pour aborder des questions telles que les abus sexuels et l'exploitation des enfants en ligne, ainsi que les escroqueries financières visant les Philippins.

Le cabinet d’avocats australien Shine Lawyers, spécialisé dans les recours collectifs, a indiqué être en pourparlers avec Mark Lanier, un avocat ayant travaillé sur l’action intentée en Californie contre Meta, au sujet d’une éventuelle action similaire.

« Depuis des années, les familles se demandent si des mesures suffisantes ont été prises pour protéger les enfants contre les fonctionnalités des plateformes conçues pour maximiser l’engagement », a déclaré Craig Allsopp, responsable des recours collectifs chez Shine Lawyers.

« Nous examinons actuellement si des problèmes juridiques similaires se posent en Australie, notamment si les enfants et les familles australiens pourraient avoir des recours liés à la conception, au fonctionnement et à la promotion des plateformes de réseaux sociaux. Si des familles australiennes ont été touchées, elles méritent des réponses. »