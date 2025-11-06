L'accord de Google pour la reforestation de l'Amazonie fait de la startup brésilienne son premier fournisseur de crédits carbone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Google achète 200 000 tonnes de compensations carbone à Mombak

*

Les projets de reboisement rigoureux rapportent 10 fois le prix des crédits REDD

*

Mombak reçoit l'aval d'un groupe pour l'élimination du carbone fondé par des entreprises technologiques

(Ajout de détails sur les émissions de gaz à effet de serre de Google au paragraphe 9) par Brad Haynes

Google a conclu son plus gros accord d'élimination du carbone, en acceptant de financer la restauration de la forêt amazonienne avec la startup brésilienne Mombak, alors que les grandes entreprises technologiques recherchent des crédits de haute qualité pour compenser les émissions liées aux centres de données gourmands en énergie.

Les entreprises ont déclaré à Reuters que l'accord permettrait de compenser 200 000 tonnes d'émissions de carbone. C'est quatre fois le volume d'un accord pilote d'achat en septembre 2024 avec Mombak, le seul fournisseur de crédits de carbone forestier de Google.

Les deux entreprises ont refusé de commenter la valeur de l'accord.

L'accord met en évidence la façon dont les grandes entreprises technologiques cherchent à atténuer l'impact sur le climat de leurs énormes investissements dans des centres de données à forte consommation d'énergie pour l'IA, ce qui stimule la demande de compensation des émissions de carbone par le biais de l'industrie naissante du reboisement au Brésil .

L'année dernière, Google, la société d'Alphabet GOOGL.O , a engagé plus de 100 millions de dollars dans une série de technologies de capture du carbone, allant de l'amélioration de l'altération des roches et du biochar à la capture directe de l'air et à un projet visant à rendre les rivières plus acides.

Mais lorsqu'il s'est agi de doubler la mise, il a été difficile de faire mieux que l'efficacité de la plantation d'arbres.

« La technologie la moins risquée dont nous disposons pour réduire le carbone dans l'atmosphère est la photosynthèse », a déclaré Randy Spock, responsable des crédits carbone et de l'élimination du carbone chez Google, en citant le processus par lequel les plantes utilisent la lumière du soleil, l'eau et le dioxyde de carbone pour produire de l'oxygène et du glucose.

Le Brésil, qui accueille ce mois-ci le sommet des Nations unies sur le climat , connu sous le nom de COP30, dans la ville amazonienne de Belem, a présenté les négociations comme la "COP de la forêt", promouvant les efforts de conservation, y compris un nouveau fonds proposé pour les forêts tropicales .

POUSSER POUR DES COMPENSATIONS CRÉDIBLES

Une grande partie des émissions de gaz à effet de serre de Google provient de l'électricité qu'elle achète pour ses centres de données et ses bureaux. Selon le dernier rapport environnemental de l'entreprise, ces émissions dites de marché (scope 2) ont plus que triplé par rapport à 2020 pour atteindre 3,1 millions de tonnes d'équivalent CO2 l'année dernière.

Selon Randy Spock, Google s'est tenu à l'écart des crédits REDD, qui récompensent les développeurs pour la préservation de parties de la forêt qui seraient autrement détruites. Ce marché a été ébranlé par des allégations de fraude et de liens avec des exploitants forestiers illégaux au Brésil .

"La raison pour laquelle nous avons quadruplé nos efforts en faveur de Mombak est qu'ils ont une approche très crédible", a-t-il déclaré.

Mombak, qui transforme les pâturages dégradés en jungle , bénéficie d'une "fuite vers la qualité", a déclaré son cofondateur et directeur général Gabriel Silva.

"Les acheteurs achetaient auparavant des crédits carbone sans savoir ce qu'ils achetaient. Ils s'engageaient donc dans des projets de mauvaise qualité, parfois frauduleux", a-t-il ajouté.

Afin de relever le niveau de l'élimination naturelle du carbone, Google a uni ses forces l'année dernière avec Meta, Salesforce, McKinsey et Microsoft, le plus gros acheteur à ce jour, pour créer un groupe d'acheteurs appelé Symbiosis Coalition.

Cette coalition, qui a annoncé jeudi qu'elle s'était élargie à Bain & Company et à REI Co-op, s'est engagée à passer des contrats portant sur plus de 20 millions de tonnes de compensations carbone d'origine naturelle d'ici à 2030, dans le respect de ses normes scientifiques plus rigoureuses.

Elle exige notamment des normes de comptabilisation du carbone prudentes et transparentes, une préservation à long terme et des avantages pour la biodiversité et les communautés locales. Sur les 185 projets examinés par la coalition, celui de Mombak est le premier à répondre à ces normes.

Le Brésil est le pays qui compte le plus grand nombre de projets cherchant à obtenir l'aval de la coalition, a déclaré Julia Strong, directrice exécutive de Symbiosis, ajoutant qu'elle s'attendait à ce que d'autres projets franchissent bientôt la barre.

Néanmoins, la rareté des crédits répondant aux normes les plus strictes - et les poches profondes de ceux qui sont prêts à les payer - ont fait grimper les prix. Alors que les crédits REDD peuvent se vendre à moins de 10 dollars par tonne de dioxyde de carbone compensée, les nouvelles startups brésiliennes de reboisement ont atteint plus de 50, voire 100 dollars par tonne.

"Les entreprises deviennent plus efficaces, en termes de production à des prix plus bas. Nous sommes sur cette voie", a déclaré Silva de Mombak. "Mais pour l'instant, la demande est bien supérieure à l'offre."