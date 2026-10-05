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L'accord de 20 milliards de dollars entre Nvidia et Groq contesté en justice
information fournie par Zonebourse 05/10/2026 à 20:31

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L'accord de licence de 20 milliards de dollars conclu entre Nvidia et Groq fait l'objet d'une plainte déposée par deux ingénieurs et actionnaires de la société d'intelligence artificielle, a rapporté le Financial Times. Benjamin Serebrin et Joshua Rubin accusent le conseil d'administration de Groq d'avoir cédé de manière inappropriée des actifs technologiques majeurs et plusieurs ingénieurs clés. Ils lui reprochent également de ne pas avoir recherché les meilleures conditions possibles pour l'ensemble des actionnaires et d'avoir privé certains d'entre eux d'un vote sur l'opération.

Les plaignants estiment aussi que la rémunération accordée aux actionnaires restés en dehors de l'accord ne reflétait ni le potentiel futur de la technologie de Groq ni les synergies susceptibles d'être réalisées avec Nvidia. Conclue en décembre 2025, l'opération accordait à Nvidia une licence non exclusive sur les technologies de Groq. Elle prévoyait également le recrutement de plusieurs dirigeants de l'entreprise, dont son fondateur et directeur général Jonathan Ross.

Groq rejette ces accusations et qualifie la plainte de "sans fondement", indiquant son intention de se défendre. L'entreprise affirme que l'accord de licence avec Nvidia a généré une valeur importante pour Groq, ses investisseurs et ses salariés.

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