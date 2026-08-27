L'accord conclu par Meta concernant ses réseaux sociaux laisse intacte sa machine à argent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'accord limite le versement de Meta à 18 milliards de dollars sur 10 ans

* Des restrictions plus strictes concernant les adolescents et environ 5 milliards de dollars dépendent de l’acceptation de conditions similaires par les concurrents

* Cet accord évite un procès qui aurait pu révéler davantage de documents internes concernant les jeunes utilisateurs

par Aditya Soni et Jaspreet Singh

Meta Platforms META.O est sortie de son plus grand défi juridique aux États-Unis avec son cœur de métier intact.

Le géant des réseaux sociaux a accepté mercredi de verser jusqu’à 18 milliards de dollars sur une période de dix ans et de limiter l’utilisation de Facebook et d’Instagram par les adolescents, dans le cadre d’un accord de grande envergure conclu avec la quasi-totalité des États américains afin de mettre fin aux accusations selon lesquelles il aurait conçu ces plateformes pour rendre les enfants dépendants. Meta a nié toute faute en acceptant ce règlement.

Si le montant annoncé figure parmi les plus importants jamais versés par une entreprise technologique dans le cadre d’un règlement à l’amiable, il ne devrait pas pour autant mettre à mal une entreprise qui a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 60 milliards de dollars l’année dernière. L’accord n’a pas remis en cause les fils d’actualité personnalisés ni le ciblage publicitaire, qui constituent les piliers de ses bénéfices.

En revanche, cet accord lève un obstacle réglementaire majeur qui pesait sur le cours de l'action Meta et permet à l'entreprise d'éviter un procès potentiellement long qui aurait pu révéler davantage de documents internes concernant son traitement des jeunes utilisateurs, selon plus d'une douzaine d'analystes et d'experts juridiques.

Il a également entraîné une hausse d'environ 1 % du cours de l'action Meta, ce qui suggère que les investisseurs ont salué une issue qui coûtera à l'entreprise bien moins que les 1 400 milliards de dollars d'amendes que, selon elle, les États réclamaient avant le procès.

Il y a environ un mois, le directeur d’Instagram, Adam Mosseri, a eu une réunion avec des représentants des procureurs généraux au cours de laquelle il a déclaré que Meta ferait appel de tout verdict défavorable, comme elle le fait déjà à la suite d’une décision d’un milliard de dollars relative à la sécurité des enfants obtenue par le Nouveau-Mexique, selon des personnes proches du dossier.

Mais M. Mosseri a déclaré que Meta était prête à apporter des changements constructifs à sa plateforme, à condition de parvenir à un accord, ont ajouté ces sources, qui ont souhaité garder l’anonymat car la réunion était privée.

L’incertitude concernant la section 230, une loi américaine de longue date qui protège les plateformes web de toute responsabilité quant aux contenus générés par les utilisateurs, planait sur la conversation. Bien que les États aient résisté à la tentative de Meta de faire rejeter l’affaire pour ce motif, celle-ci constituerait probablement un obstacle de taille en appel.

“Il s’agit d’une décision commerciale: cela leur coûtera plus cher de mener le procès jusqu’au bout et de perdre que de verser un peu plus d’un milliard de dollars par an pendant dix ans”, a déclaré Mary Graw, professeure de droit à l’Université catholique d’Amérique. “De plus, ils utiliseront sans aucun doute cet accord pour intensifier leur lobbying contre toute réglementation significative envisagée par le Congrès”, a ajouté Mme Graw.

La pression s'était intensifiée sur Meta avant cet accord.

Au-delà d’une vague de poursuites judiciaires à l’échelle mondiale, qui lui reprochent d’avoir sciemment cherché à rendre les enfants dépendants et d’avoir provoqué une crise de santé mentale, Meta fait également l’objet d’une surveillance étroite concernant les interactions sexualisées entre des chatbots alimentés par l’IA et des enfants. Ces menaces juridiques, longtemps ignorées par les actionnaires, ont suscité un regain d’attention après que Meta eut mis en garde, en avril, contre des pertes potentielles liées à un mouvement de rejet mondial des réseaux sociaux par les jeunes, notamment des interdictions observées dans des pays comme l’Australie.

FAIRE PRESSION SUR LES CONCURRENTS

Certains experts juridiques ont estimé que Meta avait structuré cet accord de manière à faire pression sur ses concurrents, notamment TikTok, YouTube et Snapchat.

Environ 30 % du montant versé, ainsi que des restrictions plus strictes concernant l’utilisation par les adolescents, ne seront dus que si les plateformes concurrentes acceptent des obligations et des paiements comparables dans le cadre de leurs propres accords à l’amiable.

Cette initiative place “Meta et les procureurs généraux des États du même côté contre les concurrents de Meta”, a déclaré Eric Goldman, professeur à la faculté de droit de l’université de Santa Clara. “Je ne peux pas imaginer que les concurrents de Meta soient ravis de ces manœuvres.”

L’action d’Alphabet GOOGL.O a clôturé en baisse de 1,4 %, tandis que celle de Snap SNAP.N , une plateforme de réseaux sociaux particulièrement populaire auprès des adolescents, a terminé la journée en recul de 8,4 %.

Des doutes ont également été émis quant à l’efficacité des mesures de protection que Meta s’apprête à mettre en place, notamment les restrictions concernant l’affichage du nombre de “likes” sur une publication et son projet de limiter l’utilisation par les enfants.

Des tests internes ont montré que la base d’utilisateurs quotidiens de Meta risquait de baisser d’environ 0,09 % si l’entreprise désactivait le compteur de “likes”, selon des documents internes rendus publics à la suite de fuites et dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Pour autant, les démêlés juridiques de Meta ne sont pas terminés. Ni le Nouveau-Mexique ni la Floride ne faisaient partie de l’accord, tandis que la Commission européenne a menacé d’infliger une amende à Meta après avoir conclu, à titre préliminaire, qu’elle avait enfreint une loi de 2022 sur la modération des contenus.

“Le procès phare est terminé, mais les procès de Meta ne font que commencer”, a déclaré James Grimmelmann, professeur de droit numérique et de l’information à l’université de Cornell.