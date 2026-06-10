L'accord à 38 milliards de dollars conclu entre Visa et Mastercard concernant les commissions sur les transactions par carte bancaire a reçu l'aval d'un juge américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le juge juge l'accord révisé équitable, raisonnable et satisfaisant

* L'accord réduit les commissions sur les transactions par carte pendant cinq ans et met fin à la règle “Honor All Cards” (acceptation de toutes les cartes). Les opposants ont déclaré que le coût d'acceptation des cartes de fidélité populaires restait trop élevé

(Mise à jour de l'article du 9 juin pour ajouter les détails de l'accord, les commentaires des associations de commerçants qui s'y sont opposées, paragraphes 2-3, 10, 14) par Jonathan Stempel

Un juge américain a donné son accord préliminaire à l'accord révisé de 38 milliards de dollars conclu entre Visa V.N et Mastercard MA.N et les commerçants qui accusaient les réseaux de cartes de facturer des frais trop élevés pour le traitement des paiements par carte de crédit. Le juge fédéral Brian Cogan, à Brooklyn (New York), a déclaré quecet accord, qui concerne plus de 12 millions de commerçants, était “équitable, raisonnable et adéquat”, etqu’il était susceptible de l’approuver définitivement. M. Cogan a rendu sa décision mardi, près de deux ans après qu’un autre juge eut rejeté link un accord proposé de 30 milliards de dollars, le jugeant trop modeste. Certains groupes, dont la National Retail Federation, la plus grande association mondiale du commerce de détail, se sont également opposés au nouvel accord et prévoient de nouvelles contestations. L'accord annoncé en novembre link visait à mettre fin à un litige qui avait débuté en 2005, lorsque des commerçants avaient accusé Visa, Mastercard et des banques de s'être entendues pour enfreindre les lois de la concurrence américaines, notamment par le biais de la perception de “frais de transaction link”.

LES FRAIS DE TRANSACTION SERAIENT RÉDUITS Également appelés “interchange fees”, les fraisde transaction ont totalisé 118,8 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars link pour Visa et Mastercard aux États-Unis en 2025, contre 111,2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en 2024 et 25,6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en 2009, selon la Merchants Payments Coalition. Le taux moyen s'élevait à 2,36%.

Visa et Mastercard ont accepté de réduire les frais de transaction de 0,1 point de pourcentage pendant cinq ans, tandis que les taux standard pour les consommateurs seraient ramenés à un maximum de 1,25% pendant huit ans.

Les commerçants pourraient également choisir d'accepter ou non des cartes appartenant à différentes catégories: les cartes commerciales, les cartes de crédit haut de gamme destinées aux particuliers — y compris les cartes de fidélité très prisées qui dominent le marché des cartes — et les cartes de crédit standard destinées aux particuliers. Cette disposition mettrait effectivement fin à la règle de longue date “Honor All Cards” (accepter toutes les cartes), qui obligeait les commerçants à accepter toutes les cartes Visa et Mastercard ou aucune. Les commerçants disposent également de plus d’options pour imposer des frais supplémentaires aux clients.

Mardi, l'action Visa a progressé de 1,7% tandis que celle de Mastercard a gagné 2%.

D'AUTRES OBJECTIONS SONT PRÉVUES Dans des communiqués séparés, la National Retail Federation et la National Association of Convenience Stores ont déclaré que l'accord révisé ne remédiait pas à un marché des cartes de crédit “défaillant”, et le directeur juridique de la NACS, Doug Kantor, a prédit que “de nombreuses autres objections” seraient déposées. Les opposants ont fait valoir que les commerçants continueraient de payer trop cher pour accepter les cartes de fidélité et seraient tenus d’“ honorer tous les émetteurs” d’un réseau donné, ce qui signifie qu’ils ne pourraient pas accepter les cartes d’une banque et refuser celles d’une autre.

M. Cogan a déclaré que de nombreuses objections étaient fondées, mais que l'accord n'avait pas besoin d'être parfait.

“Les opposants identifient plusieurs mesures qu’ils souhaiteraient prendre mais ne peuvent pas (par exemple, refuser des cartes au niveau de l’émetteur, appliquer des frais supplémentaires au niveau de l’émetteur) et celles qu’ils pourraient théoriquement prendre mais ne prendront pas (par exemple, refuser les cartes premium)”, a-t-il déclaré. “Mais la question n’est pas de savoir si l’accord modifié constitue le meilleur dédommagement possible, point final – il s’agit de savoir si l’accord modifié constitue le meilleur dédommagement possible à la lumière de ce qui peut être gagné ou perdu lors d’un procès.” Parmi les autres opposants figuraient Walmart WMT.O et la Merchants Payments Coalition. Aucun d’entre eux n’a immédiatement fait de commentaire.

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Les réseaux de cartes de crédit ont salué la décision de M. Cogan. Visa a déclaré que l'accord offrait aux commerçants plus de flexibilité dans l'acceptation des paiements, tandis que Mastercard a estimé que l'accord “conciliait les intérêts de toutes les parties”.

Parmi les partisans de l'accord figurait l'Electronic Payments Coalition, qui compte parmi ses membres les réseaux de cartes et de grands émetteurs tels que Bank of America BAC.N , Capital One COF.N , Chase JPM.N et Citibank C.N .

Deux experts engagés par les plaignants, l’économiste Joseph Stiglitz, lauréat du prix Nobel, et le professeur Keith Leffler de l’université de Washington, ont déclaré que ces changements pourraient permettre aux commerçants d’économiser 38 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars d’ici 2031 et générer 224 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars d’avantages au total, y compris pour les consommateurs.

L'accord de 30 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars aurait réduit les commissions sur les transactions par carte de 0,07 point de pourcentage sur cinq ans et aurait également permis davantage de surcoûts.

En rejetant cet accord en juin 2024, la juge fédérale Margo Brodie a déclaré que les frais seraient restés supérieurs à ce qu'ils auraient été en l'absence de toute violation des lois de la concurrence, et que les commerçants resteraient soumis à la règle “Honor All Cards” (accepter toutes les cartes).