L'AC italienne prend des mesures à l'encontre Meta au sujet de WhatsApp
information fournie par Zonebourse 24/12/2025 à 13:15
Pour rappel, une enquête a été lancée en juillet 2025 concernant un possible abus de position dominante en raison de l'intégration par Meta du service Meta AI dans WhatsApp, où il est plus important que les services concurrents.
Le 25 novembre, l'autorité a élargi le champ d'application de l'enquête et a également ouvert une procédure pour l'adoption de mesures provisoires concernant les nouveaux termes de la solution commerciale WhatsApp.
Ces conditions, introduites le 15 octobre et prévues pour être pleinement applicables d'ici le 15 janvier 2026, excluent complètement les concurrents de Meta AI de la plateforme WhatsApp sur le marché des services de chatbots IA.
Selon l'autorité, le comportement de Meta "semble constituer un abus, car il peut limiter la production, l'accès au marché ou les développements techniques sur le marché des services de chatbots IA, au détriment des consommateurs".
De plus, elle considère que tant que l'enquête est en cours, "la conduite de Meta pourrait causer un préjudice grave et irréparable à la concurrence sur le marché concerné, compromettant la contestabilité".
Par conséquent, elle a ordonné à Meta de suspendre immédiatement les Conditions de la solution commerciale WhatsApp afin de préserver l'accès à la plateforme WhatsApp pour les concurrents de Meta AI.
Valeurs associées
|664,9400 USD
|NASDAQ
|0,00%
