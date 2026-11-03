L'absence de relèvement d'objectifs déçoit chez Keurig Dr Pepper

Le géant américain des boissons Keurig Dr Pepper, qui détient entre autres les sodas Canada Dry et 7Up, a fait état mardi de résultats trimestriels meilleurs que prévu à la faveur de la solidité de ses marques de café aux Etats-Unis et du remboursement des surtaxes douanières imposées par l'administration américaine.

Mais le groupe n'est pas allé jusqu'à relever ses prévisions sur l'ensemble de l'exercice, expliquant qu'il préférait se concentrer sur son processus de scission à venir et suscitant au passage la déception des investisseurs.

Sur les trois mois clos fin septembre, son chiffre d'affaires a bondi de 70,6% à 7,3 milliards de dollars, mais sa croissance se limite à 8,6% une fois exclu l'impact de l'acquisition de JDE Peet's, le propriétaire de Jacobs, L'Or, Senseo ou encore Tassimo, répartie entre une hausse de 6,5% des ventes en volumes et un effet prix positif de 2,1%.

A titre de comparaison, les analystes attendaient une croissance organique de l'ordre de 6%.

Le projet de scission avance

Le bénéfice net part du groupe s'est quant à lui accru de 21% à 905 millions de dollars, donnant un profit par action de 66 cents supérieur au consensus de 62 cents.

Pour 2026, KDP dit continuer d'attendre un chiffre d'affaires net compris entre 25,9 et 26,4 milliards de dollars pour une croissance entre 10% et 15% de son BPA ajusté à changes constants.

Le groupe aux quelque 150 marques, qui prévoit de séparer ses activités dans le café de celles de ses boissons sans alcool comme le thé glacé Snapple, se dit bien parti pour atteindre ses objectifs financiers 2026 et toujours concentré sur la réalisation des étapes nécessaires en vue de l'opération.

"Nous pensons que KDP reste bien positionné pour mener à bien sa scission prévue en 2027", soulignent les analystes de Piper Sandler.

Le titre cédait plus de 5% en cotations avant-Bourse suite à cette publication.