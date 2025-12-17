Kyverna Therapeutics s'effondre à la suite d'une opération de vente d'actions au rabais de 100 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre -

** Les actions de Kyverna Therapeutics KYTX.O ont baissé de 29,1 % à 7,27 $ avant l'ouverture du marché, après la fixation du prix d'une offre de suivi de 100 millions de dollars.

** KYTX, société basée à Emeryville, Californie, annonce () le placement de 13,3 millions d'actions à 7,50 $, ce qui représente une décote de 26,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

** L'action KYTX a bondi de 23 % à 10,82 $ lundi après que la société a déclaré plus tôt ce jour-là que sa thérapie cellulaire expérimentale, miv-cel, destinée au traitement d'un trouble rare du mouvement, avait atteint l'objectif principal dans une étude de phase intermédiaire. ** L'action a chuté de >5 % mardi à la suite de l'annonce par la société, en fin de journée lundi, de l'offre . ** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, notamment pour financer la R&D, les investissements, le fonds de roulement et les frais généraux et administratifs, selon le prospectus de l'offre

** La société a environ 43,8 millions d'actions en circulation

** J.P. Morgan, Leerink, Morgan Stanley et Wells Fargo sont les co-responsables de l'offre

** Jusqu'à la clôture de mardi, l'action a augmenté d'environ 174 % depuis le début de l'année.

** KYTX est entré en bourse après son introduction en bourse en février 2024 () au prix de 22 $.

** Les 6 analystes sont tous haussiers et leur objectif de cours médian est de 30 $, selon les données de LSEG.