Kyndryl s'effondre après avoir signalé des faiblesses dans ses rapports financiers et le départ de son directeur financier
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 16:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

9 février - ** Les actions de la société de services technologiques Kyndryl KD.N chutent de 53 % à 11,05 $

** La société retarde le dépôt de son rapport pour le trimestre de décembre, citant des faiblesses matérielles dans le contrôle interne de l'information financière

** Les faiblesses concernent les exercices clos en mars 2025, T1 2026 et T2 2026

** KD ne prévoit pas d'impact sur les bilans, les comptes de résultats, les états des flux de trésorerie ou les états des capitaux propres

** Le directeur financier David Wyshner quitte son poste; Harsh Chugh, qui est actuellement le responsable mondial du développement et de l'administration de Co et qui était auparavant directeur de l'exploitation, sera le directeur financier par intérim, à compter de maintenant

** Le contrôleur mondial de Co, Vineet Khurana, quitte également ses fonctions; Bhavna Doegar, vice-présidente senior des finances et de la stratégie, est nommée contrôleuse intérimaire de l'entreprise

** KD a refusé de commenter si les changements de cadres étaient liés à son examen des rapports financiers

** Annonce ses résultats du troisième trimestre; réduit ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 46 % au cours des 12 derniers mois

KYNDRYL HLDG
11,010 USD NYSE -53,14%
