Kyndryl n'atteint pas ses prévisions trimestrielles en raison d'un chiffre d'affaires en baisse et de charges liées à des suppressions d'emplois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour concernant l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2; détails aux points 8 à 10)

Le prestataire de services informatiques Kyndryl KD.N a manqué mercredi les estimations de Wall Street pour le premier trimestre, la baisse de la demande et les charges liées à son plan de rééquilibrage des effectifs ayant pesé sur ses résultats.

L'action de la société a reculé de 7,9 % en début de séance.

* Le chiffre d'affaires du principal segment géographique de Kyndryl, Principal Markets, a reculé de 7 % au cours du trimestre, à 1,26 milliard de dollars.

* Le chiffre d'affaires de la société au premier trimestre, s'élevant à 3,62 milliards de dollars, n'a pas atteint l'estimation moyenne des analystes, qui s'élevait à 3,64 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Sa perte avant impôts pour le trimestre s'est élevée à 69 millions de dollars, contre des estimations tablant sur une perte de 61,5 millions de dollars.

* Basée à New York, la société est issue d’une scission d’IBM en 2021 et fournit aux entreprises des services d’infrastructure informatique, de cloud, d’IA et de cybersécurité.

* Kyndryl a également enregistré 152 millions de dollars de charges liées à la restructuration de ses effectifs au cours du premier trimestre.

* La société avait annoncé au trimestre précédent un plan de rééquilibrage des effectifs visant à réduire ses coûts d’exploitation annuels de 400 à 500 millions de dollars d’ici l’exercice 2028.

* Kyndryl a réaffirmé ses prévisions pour l'exercice 2027, tablant sur un résultat avant impôts ajusté compris entre 600 et 700 millions de dollars et un flux de trésorerie disponible compris entre 400 et 500 millions de dollars.

* La perte ajustée par action pour le trimestre s'est élevée à 12 cents, soit un résultat meilleur que les estimations des analystes qui tablaient sur une perte de 14 cents.

* Le montant total des contrats signés a atteint 3,9 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 3,2 milliards un an plus tôt.

* Kyndryl a signé 10 contrats clients d'une valeur supérieure à 50 millions de dollars chacun au cours du trimestre.

* La société s'est associée à Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure pour aider ses clients à migrer et à gérer leurs systèmes informatiques dans le cloud.