Kyivstar fait un bond en avant lors de son introduction en bourse sur le Nasdaq, après la conclusion d'un accord avec SPAC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 août - ** Les actions de l'opérateur de téléphonie mobile Kyivstar KYIV.O augmentent de 11,7 % à 14,18 $ en début de marché lors de l'introduction en bourse sur le Nasdaq, un jour après la conclusion de la fusion SPAC ** KYIV est entrée en bourse après avoir conclu une fusion SPAC de 2,2 milliards de dollars avec la société d'acquisition à but spécial de Betsy Cohen, Cohen Circle Acquisition Corp I CCIR.O , devenant ainsi la première société ukrainienne à être cotée sur une bourse américaine

** La société mère de KYIV, le groupe de télécommunications VEON VEON.O , détient une participation de 89,6 % dans la société

** La cotation coïncide avec un sommet très attendu entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine en Alaska ** KYIV, leader du marché ukrainien avec plus de 24 millions d'abonnés, a obtenu 178 millions de dollars en produits de transaction de l'accord SPAC ** La PDG Oleksandr Komarov déclare que l'accord de paix entre la Russie et l'Ukraine augmentera la valeur de KYIV