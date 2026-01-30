Kyivstar chute après la fixation du prix de l'offre secondaire des principaux actionnaires

30 janvier -

** Les actions du plus grand opérateur mobile ukrainien Kyivstar Group KYIV.O ont baissé de 7,5 % en pré-marché à 11,15 $, un plus bas de plus de deux mois, après la fixation du prix de l'offre secondaire

** La société a annoncé tard jeudi () 12,5 millions d'actions vendues par la société mère VEON et d'autres détenteurs à 10,50 $, soit une décote de 12,9 % par rapport à la dernière vente

** KYIV est entrée en bourse () aux États-Unis en août après une fusion () avec le SPAC Cohen Circle Acquisition Corp I de Betsy Cohen

** Le groupe de télécommunications VEON a vendu 12,1 millions d'actions, réduisant sa participation à environ 84%, tandis que Cohen Circle s'est séparé de 400 000 actions,

selon le prospectus ()

** KYIV a ~230,9 millions d'actions en circulation

** Morgan Stanley, Barclays, Cantor Fitzgerald et Rothschild sont les co-responsables de l'offre

** Au début du mois, KYIV a lancé son premier pilote 5G à Lviv au milieu de la guerre avec la Russie

** Jusqu'à jeudi, les actions de KYIV ont baissé de 7% pour commencer l'année

** Les 5 analystes couvrant l'action sont tous haussiers; PT médian de 17 $, selon les données de LSEG