Kura Sushi USA en baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

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8 juillet - ** Les actions de la chaîne de restaurants japonaise Kura Sushi USA KRUS.O ont chuté de 11,9 % avant l'ouverture de la Bourse mercredi, à 46,60 dollars, après la révision à la baisse de ses prévisions annuelles

** KRUS, dont le siège se trouve à Irvine, en Californie, a revu à la baisse mardi soir ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, les ramenant à une fourchette comprise entre 330,5 et 331,5 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 333 à 335 millions de dollars ** La société a publié un chiffre d’affaires de 85,9 millions de dollars pour le troisième trimestre fiscal, légèrement inférieur à l’estimation de LSEG de 86,46 millions de dollars, les ventes des restaurants comparables ayant reculé de 0,4 % dans un contexte de baisse de 5,1 % de la fréquentation, partiellement compensée par une hausse de 4,7 % du mix-prix

** Le directeur général Hajime Uba a déclaré que la société avait progressé vers son objectif d’amélioration durable des marges et de retour à des marges d’exploitation de 20 % au niveau des restaurants, indépendamment de tout allègement tarifaire

** TD Cowen a abaissé son objectif de cours de 58 $ à 51 $, tandis que Piper Sandler l’a ramené de 70 $ à 48 $ à la suite de la publication du rapport

** La recommandation moyenne de 11 courtiers est “acheter”; le cours cible médian de 67,50 dollars est en baisse par rapport aux 80,50 dollars d’il y a un mois – LSEG

** À la clôture de mardi, le titre affichait une hausse de 1 % depuis le début de l’année