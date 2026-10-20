Kroger va se concentrer sur son activité de distribution alimentaire sous la houlette de son nouveau directeur général, alors que la concurrence s'intensifie

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Kroger KR.N a annoncé qu'elle se concentrerait sur son cœur de métier, la grande distribution alimentaire, dans le cadre du premier plan présenté mardi aux investisseurs par son directeur général, Greg Foran, alors que l'entreprise tente de regagner du terrain face à ses concurrents plus importants dans un contexte de faiblesse des dépenses de consommation.

Voici quelques détails:

* Le distributeur alimentaire va investir dans les produits frais, les plats préparés, les produits de marque propre et son programme d’adhésion, a-t-il indiqué dans un communiqué publié avant sa journée des investisseurs

* Kroger a déclaré qu’elle réduirait ses coûts en s’approvisionnant directement, tout en utilisant la technologie et l’IA pour simplifier ses opérations

* Kroger prévoit de supprimer environ un tiers de ses postes administratifs au cours des trois prochaines années en utilisant l’IA pour réduire les tâches redondantes, avait déclaré le directeur général Foran dans une note de service au début du mois

* Les chaînes de supermarchés de taille moyenne telles que Kroger et Albertsons ACI.N sont confrontées à une concurrence intense, alors que des rivaux comme Walmart WMT.O baissent leurs prix pour attirer la clientèle, tandis que les détaillants discount comme Aldi misent sur des produits de base moins chers pour attirer les consommateurs

* L'entreprise a annoncé mardi qu'elle se concentrerait sur la croissance du commerce en ligne et des médias de vente au détail afin de générer des revenus à plus forte marge

* Kroger prévoit une croissance d’environ 3% de son chiffre d’affaires comparable à périmètre constant en 2029

* L'action de l'entreprise a progressé d'environ 2% lors des échanges avant l'ouverture du marché

* En septembre, le distributeur alimentaire avait revu à la baisse ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires à périmètre constant, mais avait maintenu ses objectifs de bénéfices, misant sur la maîtrise des coûts pour amortir l’impact de la faiblesse des ventes et de la hausse des coûts des intrants