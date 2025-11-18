Kroger va fermer trois sites de livraison automatisée et engager une charge de 2,6 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2, 4 et 6)

Kroger KR.N fermera trois centres de livraison automatisée et enregistrera une perte de valeur d'environ 2,6 milliards de dollars au cours de son troisième trimestre, alors que l'épicier américain étend ses partenariats de livraison à des tiers.

La société a déclaré mardi qu'elle fermerait les centres du Wisconsin, du Maryland et de la Floride en janvier, tout en surveillant les autres. Elle s'attend à ce que ces fermetures n'aient pas d'impact sur ses ventes de base.

Kroger, quant à lui, a renforcé son partenariat avec des sociétés d'épicerie et de livraison de nourriture en ligne telles que Instacart CART.O , DoorDash DASH.O et UberEats

UBER.N , dans le cadre de ses efforts visant à retravailler sa stratégie de commerce électronique.

L'entreprise prévoit également d'améliorer la rentabilité du commerce électronique d'environ 400 millions de dollars au cours de son exercice 2026.

Kroger avait conclu un partenariat avec Ocado OCDO.L en 2018 pour déployer la Smart Platform du groupe britannique de supermarchés en ligne et de technologies pour les centres d'exécution automatisés.

Ocado a déclaré qu'il recevrait plus de 250 millions de dollars en compensation à la suite de la fermeture des trois centres d'exécution automatisés exploités conjointement.

En septembre, Kroger avait laissé entendre qu'elle pourrait se retirer de l'investissement dans les entrepôts automatisés en déclarant qu'elle procédait à un examen "site par site" du réseau de traitement des commandes qu'elle avait mis en place en partenariat avec Ocado.

Les deux entreprises continueront à exploiter les cinq sites restants.