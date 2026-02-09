Kroger progresse suite à des informations concernant la nomination de l'ancien cadre de Walmart Greg Foran au poste de PDG

9 février - ** Les actions de la chaîne de magasins d'alimentation Kroger KR.N augmentent de 5,1 % à 70,97 $ avant le marché

** Le WSJ rapporte que Kroger prévoit d'embaucher Greg Foran , ancien président et directeur général des opérations américaines de Walmart WMT.O

** Kroger est à la recherche d'un nouveau directeur général depuis 2025, date à laquelle elle a évincé Rodney McMullen après qu'une enquête du conseil d'administration a révélé que sa conduite personnelle était "incompatible" avec certaines politiques de l'entreprise

** Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré dans une note: "Si la nomination est confirmée, nous pensons que Greg Foran serait un bon candidat, car c'est un cadre solide dans le secteur de l'épicerie et de la vente au détail, connu pour son approche détaillée de la gestion des magasins et du service"

** M. Foran a également été directeur général d'Air New Zealand AIR.NZ de février 2020 à octobre 2025

** Kroger devrait annoncer son choix dès lundi, ajoute le WSJ

** Depuis le début de l'année, KR a progressé de 8 % à la dernière clôture