Kraft Heinz va transférer sa cotation du Nasdaq à la Bourse de New York (NYSE) ; ses actions en hausse

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26 août - ** Les actions de Kraft Heinz ( KHC.O ), fabricant de ketchup, reculent de 3,5 % à 24,45 dollars

** KHC annonce le transfert de la cotation de ses actions du Nasdaq à la Bourse de New York (NYSE)

** Les actions seront négociées à la Bourse de New York (NYSE) sous le même symbole boursier, KHC, à compter du 14 septembre

** “Le passage de Kraft Heinz du Nasdaq au NYSE vise principalement à renforcer le positionnement de la marque et à améliorer sa visibilité auprès des investisseurs”, explique Lale Akoner, stratège des marchés mondiaux chez Etoro

** La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel après avoir dépassé les estimations de ventes du deuxième trimestre le 5 août

** Le titre a reculé d’environ 4 % depuis le début de l’année, à la clôture d’hier