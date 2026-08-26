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Kraft Heinz va passer sur le NYSE en septembre
information fournie par Zonebourse 26/08/2026 à 16:05
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Dans un avis adressé à la SEC (Securities and Exchange Commission), Kraft Heinz fait part, avec l'accord de son conseil d'administration, de sa décision de retirer volontairement la cotation de ses actions ordinaires du Nasdaq Global Select Market pour la transférer au New York Stock Exchange (NYSE).

Le groupe agroalimentaire prévoit que la cotation et la négociation de ses actions ordinaires sur le Nasdaq prendront fin à la clôture du marché le 11 septembre et que les échanges débuteront sur le NYSE à l'ouverture du marché le 14 septembre, toujours sous le symbole boursier "KHC".

Kraft Heinz précise néanmoins que ses obligations senior à 3,500% à échéance 2029, ses obligations senior à 3,500% à échéance 2031, celles à 3,250% à échéance 2033 et celles à 3,950% à échéance 2034 continueront d'être cotées sur le Nasdaq Stock Market.

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