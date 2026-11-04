Kraft Heinz va céder sa division café en Amérique du Nord dans le cadre des mesures de redressement mises en place par son directeur général

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* La cession de la division café valorise l'entreprise à 650 millions de dollars

* Kraft Heinz conserve une participation minoritaire de 30 % dans la division café

* Les prévisions de bénéfice par action ajusté annuel sont revues à la hausse, entre 2,07 et 2,13 dollars, après des résultats supérieurs aux attentes

* Le résultat d'exploitation ajusté du troisième trimestre a reculé de 15,2 % en raison des coûts, d'une baisse des volumes et des dépenses publicitaires

(Ajout de détails aux paragraphes 2 et 7, mention d'un analyste au paragraphe 5, mise à jour du cours de l'action, ajout de citations du directeur général aux paragraphes 13 et 14)

par Juveria Tabassum et Alexander Marrow

Kraft Heinz KHC.N a annoncé mercredi son intention de céder son activité café en Amérique du Nord dans le cadre d'une transaction valorisant cette division à 650 millions de dollars, alors que le directeur général Steve Cahillane recentre ses efforts sur ses activités principales que sont les produits alimentaires emballés et les condiments.

Alors que les conglomérats de biens de consommation tels que Procter & Gamble PG.N , Unilever ULVR.L et Nestlé NESN.S ont rationalisé leurs portefeuilles ces dernières années, Cahillane a suspendu la scission prévue chez Kraft Heinz peu après son arrivée à la tête de l’entreprise en janvier, préférant d’abord résoudre les problèmes existants.

L’ancien patron de Kellogg supervise une augmentation de 700 millions de dollars des dépenses consacrées au marketing et à l’innovation , alors que Kraft Heinz mise sur les aliments riches en protéines et les boissons enrichies en électrolytes pour attirer les consommateurs soucieux de leur santé.

La cession de la division café, qui regroupe des marques telles que Maxwell House et Gevalia, à la société de capital-investissement One Rock Capital Partners devrait être finalisée mi-2027. Kraft Heinz conservera une participation de 30 %, a indiqué la société.

“Il est difficile d’évaluer les avantages financiers de cette opération, car aucun chiffre relatif aux bénéfices n’a été divulgué, mais nos calculs préliminaires suggèrent que le multiple EV/EBITDA ne semble pas particulièrement attractif pour Kraft Heinz”, ont déclaré les analystes de BNP Paribas.

Se retirer du marché du café pourrait être une décision judicieuse. Le fabricant de boissons Keurig Dr Pepper KDP.O a averti mardi d’un ralentissement de la croissance des bénéfices sur le marché américain du café au quatrième trimestre, les consommateurs s’étant tournés vers des marques moins chères.

L'action Kraft Heinz, qui table sur unebaisse légèrement moins marquée de son chiffre d'affaires net organique annuel, passant de 1,25% à 0,5%, a progressé de près de 5% en début de séance .

Au troisième trimestre, les volumes globaux ont reculé de 1,1 point de pourcentage, l’Amérique du Nord enregistrant la baisse la plus marquée avec 2,4 points de pourcentage.

Plusieurs années de hausses de prix visant à compenser les coûts des intrants ont érodé les volumes des entreprises de produits emballés, les consommateurs ayant réagi négativement.

Alors que les prix trimestriels sont restés stables pour la première fois en plus de cinq ans, Kraft Heinz, à l’instar d’autres entreprises du secteur des produits de grande consommation, est confrontée à une hausse des coûts de transport , la guerre menée par les États-Unis en Iran faisant grimper les prix du diesel à des niveaux records.

“L’inflation est clairement plus forte”, a déclaré Cahillane. “C’est décevant, mais c’est une réalité. Cela tient en grande partie à la logistique… aux prix du carburant, ainsi qu’à certaines matières premières.”

“Je pense sincèrement que les prix augmenteront en 2027, et non l’inverse”, a-t-il ajouté, faisant écho aux entreprises concurrentes qui mettent en garde contre des hausses de prix destinées à couvrir la hausse des coûts.