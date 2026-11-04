Kraft Heinz va céder sa division café en Amérique du Nord dans le cadre des efforts de redressement menés par son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La cession de la division café valorise l'entreprise à 650 millions de dollars

* Kraft Heinz conserve une participation minoritaire de 30 % dans la division café

* Les prévisions de bénéfice par action ajusté annuel sont revues à la hausse, entre 2,07 et 2,13 dollars, après des résultats supérieurs aux attentes

* Le résultat d'exploitation ajusté du troisième trimestre a reculé de 15,2 % en raison des coûts, d'une baisse des volumes et des dépenses publicitaires

(Ajout d'un commentaire du directeur général au paragraphe 5, mise à jour des informations sur les actions au paragraphe 8)

par Juveria Tabassum et Alexander Marrow

Kraft Heinz KHC.N a annoncé mercredi son intention de céder son activité café en Amérique du Nord dans le cadre d'une transaction valorisant cette division à 650 millions de dollars, alors que le directeur général Steve Cahillane souhaite se recentrer sur ses activités principales que sont les produits alimentaires emballés et les condiments.

Les conglomérats de biens de consommation tels que Procter & Gamble PG.N , Unilever ULVR.L et Nestlé NESN.S ont procédé ces dernières années à une rationalisation de leurs portefeuilles . M. Cahillane a toutefois suspendu la scission prévue chez Kraft Heinz peu après son arrivée à la tête de l’entreprise en janvier, préférant d’abord résoudre les problèmes existants.

L’ancien dirigeant de Kellogg supervise une augmentation de 700 millions de dollars des dépenses consacrées au marketing et à l’innovation , alors que Kraft Heinz mise sur les aliments riches en protéines et les boissons enrichies en électrolytes pour attirer les consommateurs soucieux de leur santé.

La cession de la division café, qui regroupe des marques telles que Maxwell House et Gevalia, à la société de capital-investissement One Rock Capital Partners devrait être finalisée mi-2027.

Kraft Heinz conservera une participation de 30 %. M. Cahillane a déclaré que cela créerait de la valeur pour les actionnaires dans un secteur non stratégique de l’entreprise, qui affiche des marges inférieures à celles du reste du portefeuille et contribue à hauteur d’environ 3 % du chiffre d’affaires net.

Il était difficile d’évaluer les avantages financiers de l’opération en l’absence de chiffres sur les bénéfices , mais des calculs préliminairessuggéraient que le multiple EV/EBITDA n’était pas attractif pour Kraft Heinz, ont indiqué les analystes de BNP Paribas.

Se retirer du marché du café pourrait être une décision judicieuse. Le fabricant de boissons Keurig Dr Pepper KDP.O a averti mardi d’un ralentissement de la croissance des bénéfices sur le marché américain du café au quatrième trimestre, les consommateurs s’étant tournés vers des marques moins chères.

L'action Kraft Heinz, qui table désormais sur une baisse légèrement moins importante de son chiffre d'affaires net organique annuel, passant de 1,25 % à 0,5 %, a grimpé d'environ 6 %. L'ensemble du secteur de la distribution aux États-Unis a également progressé.

Au total, les volumes de Kraft Heinz ont reculé de 1,1 point de pourcentage au troisième trimestre, l’Amérique du Nord enregistrant la baisse la plus marquée avec 2,4 points de pourcentage.

Plusieurs années de hausses de prix visant à compenser les coûts des intrants ont érodé les volumes des entreprises de produits emballés, les consommateurs ayant réagi négativement.

Alors que les prix trimestriels sont restés stables pour la première fois en plus de cinq ans, Kraft Heinz — à l’instar d’autres entreprises de produits emballés — est confrontée à une hausse des coûts de transport , la guerre entre les États-Unis et l’Iran faisant grimper les prix du diesel à des niveaux records.

“L’inflation est clairement plus forte”, a déclaré M. Cahillane. “C’est décevant, mais c’est une réalité. Cela tient en grande partie à la logistique… aux prix du carburant, ainsi qu’à certaines matières premières.”

“Je pense sincèrement que les prix augmenteront en 2027, et non l’inverse”, a-t-il ajouté, faisant écho aux entreprises concurrentes qui mettent en garde contre des hausses de prix destinées à couvrir la hausse des coûts.