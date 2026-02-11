Kraft Heinz suspend sa scission, le DG juge les problèmes "réparables"

Kraft Heinz KHC.O a annoncé mercredi la suspension de son projet de scission, jugeant que les nombreux problèmes auxquels est confrontée l’entreprise sont "réparables et sous contrôle", selon son nouveau directeur général Steve Cahillane.

Le groupe, issu du rapprochement de Kraft et Heinz, avait annoncé en septembre son intention de se scinder en deux entités, l'une spécialisée dans les produits d’épicerie et l'autre dans les sauces et les pâtes à tartiner, l'entité combinée n'ayant jamais atteint les ambitieux objectifs de croissance annoncés lors de sa fusion il y a dix ans.

"Ma priorité numéro un est de ramener l'entreprise à une croissance rentable, ce qui nécessitera de veiller à ce que toutes les ressources soient entièrement consacrées à l'exécution de notre plan opérationnel", a déclaré Steve Cahillane.

"En conséquence, nous estimons qu’il est prudent de mettre en pause les travaux liés à la séparation et nous n’engagerons plus de dyssynergies associées cette année", a ajouté le directeur général.

Kraft Heinz prévoyait de finaliser la scission à la fin de 2026 et avait recruté en janvier Steve Cahillane, ancien patron de Kellogg, pour superviser l’opération.

Pour 2026, le groupe anticipe une baisse organique de ses ventes nettes comprise entre 1,5 % et 3,5 %, en intégrant un impact d’environ 100 points de base lié au retard des versements de bons alimentaires aux États-Unis.

Kraft Heinz a déclaré se concentrer sur le marketing et la recherche, avec un investissement de 600 millions de dollars (504,12 millions d'euros) pour soutenir le redressement des activités américaines.

L'action a chutait d'environ 5% en avant-Bourse après la publication des résultats et l'annonce de la suspension du projet de scission.

(Angela Christy; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)