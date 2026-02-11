 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kraft Heinz suspend sa scission, le DG juge les problèmes "réparables"
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 14:08

Kraft Heinz KHC.O a annoncé mercredi la suspension de son projet de scission, jugeant que les nombreux problèmes auxquels est confrontée l’entreprise sont "réparables et sous contrôle", selon son nouveau directeur général Steve Cahillane.

Le groupe, issu du rapprochement de Kraft et Heinz, avait annoncé en septembre son intention de se scinder en deux entités, l'une spécialisée dans les produits d’épicerie et l'autre dans les sauces et les pâtes à tartiner, l'entité combinée n'ayant jamais atteint les ambitieux objectifs de croissance annoncés lors de sa fusion il y a dix ans.

"Ma priorité numéro un est de ramener l'entreprise à une croissance rentable, ce qui nécessitera de veiller à ce que toutes les ressources soient entièrement consacrées à l'exécution de notre plan opérationnel", a déclaré Steve Cahillane.

"En conséquence, nous estimons qu’il est prudent de mettre en pause les travaux liés à la séparation et nous n’engagerons plus de dyssynergies associées cette année", a ajouté le directeur général.

Kraft Heinz prévoyait de finaliser la scission à la fin de 2026 et avait recruté  en janvier Steve Cahillane, ancien patron de Kellogg, pour superviser l’opération.

Pour 2026, le groupe anticipe une baisse organique de ses ventes nettes comprise entre 1,5 % et 3,5 %, en intégrant un impact d’environ 100 points de base lié au retard des versements de bons alimentaires aux États-Unis.

Kraft Heinz a déclaré se concentrer sur le marketing et la recherche, avec un investissement de 600 millions de dollars (504,12 millions d'euros) pour soutenir le redressement des activités américaines.

L'action a chutait d'environ 5% en avant-Bourse après la publication des résultats et l'annonce de la suspension du projet de scission.

(Angela Christy; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

THE KRAFT HEINZ
24,9400 USD NASDAQ -0,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le skieur suisse Franjo von Allmen sur le podium après sa victoire dans le Super-G des JO-2026, à Bormio, le 11 février 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    JO: Franjo von Allmen voit triple avec le super-G, Nils Allègre 4e et inconsolable
    information fournie par AFP 11.02.2026 14:50 

    En remportant avec le super-G mercredi sa troisième médaille d'or olympique en cinq jours, le Suisse Franjo von Allmen continue d'écrire l'histoire du ski alpin et rejoint les légendes autrichienne Toni Sailer et française Jean-Claude Killy, les seuls avant lui ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Affecté par des pertes de contrats, Criteo reste prudent pour 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.02.2026 14:35 

    Après la perte de contrats, le groupe français de publicité en ligne Criteo s'attend à voir sa croissance ralentir en 2026 et mise sur l'intelligence artificielle pour doper son activité. L'entreprise prévoit une croissance de son revenu net, c'est-à-dire les ventes ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    SGS veut maintenir la cadence sur les acquisitions en 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.02.2026 14:34 

    Le groupe suisse SGS, spécialisé dans l'inspection et la certification de produits, veut maintenir la cadence sur les acquisitions en 2026, en privilégiant des petites opérations ciblées, après un bénéfice net 2025 meilleur qu'attendu, qui a bondi de 15%. En 2025, ... Lire la suite

  • Kraft Heinz scinde ses activités d'épicerie et de sauces en deux sociétés cotées en bourse
    Kraft Heinz suspend sa scission, le DG juge les problèmes "réparables"
    information fournie par Reuters 11.02.2026 14:20 

    Kraft Heinz a annoncé ‌mercredi la suspension de son projet de scission, jugeant que les nombreux ​problèmes auxquels est confrontée l’entreprise sont "réparables et sous contrôle", selon son nouveau directeur général Steve Cahillane. Le groupe, issu du rapprochement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank