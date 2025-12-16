Kraft Heinz : Steve Cahillane nommé CEO

(AOF) - L'entreprise agroalimentaire américaine Kraft Heinz a nommé Steve Cahillane au poste de président-directeur général (CEO). Il occupera ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2026. Il rejoindra également le conseil d'administration de la société et assumera les fonctions de directeur général de Global Taste Elevation Co., suite à la séparation prévue de Kraft Heinz en deux sociétés indépendantes et cotées en bourse. Steve Cahillane remplacera Carlos Abrams-Rivera qui quittera ses fonctions le 1er janvier.

Ce dernier agira en tant que conseiller auprès de Kraft Heinz jusqu'au 6 mars 2026, afin d'assurer la transition.

Steve Cahillane a récemment occupé les fonctions de président du Conseil, président et directeur général de Kellanova jusqu'à son acquisition récente par Mars Incorporated.

Il a également dirigé la société Kellogg lors de la séparation réussie de son activité de céréales nord-américaine et du lancement de Kellanova. Au cours de ses plus de trente ans de carrière, Cahillane a occupé des postes de direction au sein de The Nature's Bounty Co., The Coca-Cola Company et AB InBev.

