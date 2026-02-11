 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kraft Heinz, sous pression, renonce à sa scission
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 13:53

Malmené par l'inflation et les tensions sur les volumes, Kraft Heinz a vu ses ventes organiques reculer de 3,4% en 2025, à 24,9 MdUSD, tandis que le résultat opérationnel ajusté a chuté de 11,4% et que le bénéfice par action ajusté était amputé de 15% à 2,60 USD. Pour relancer la dynamique, le groupe met en pause son projet de scission et prévoit d'injecter environ 600 MUSD supplémentaires en 2026 dans le marketing, les ventes et la R&D, avec un objectif affiché de regagner des parts de marché.

En 2025, Kraft Heinz a généré un chiffre d'affaires net organique de 24,9 MdUSD, en baisse de 3,4% sur un an, pénalisé par le recul des volumes en Amérique du Nord et dans la restauration hors domicile, malgré une croissance de 4,6% dans les marchés émergents, portée par l'Amérique latine et certaines régions d'Europe de l'Est . La marge brute ajustée s'est contractée de 120 points de base, à 33,5%, tandis que le résultat opérationnel ajusté à taux constants a diminué de 11,4%, à 4,7 MdsUSD, et le bénéfice par action ajusté de 15%, à 2,60 USD . Le flux de trésorerie disponible a en revanche progressé de 15,9%, à 3,7 MdsUSD .

Pour 2026, le groupe anticipe une nouvelle baisse des ventes organiques comprise entre 3,5% et 1,5%, un repli du résultat opérationnel ajusté à taux constants de 18% à 14% et un BPA ajusté attendu entre 1,98 et 2,10 USD. Dans ce contexte, la direction entend concentrer ses ressources sur un plan d'investissement de 600 MUSD et accroître ses dépenses marketing à environ 5,5% des ventes.

Surtout, le management a annoncé la mise en pause des travaux liés à la scission envisagée en deux entités cotées distinctes. Elle estime que les conditions de marché ont évolué et juge prioritaire de mobiliser l'ensemble des ressources sur le redressement opérationnel et la reconquête des volumes.

Le géant américain envisageait jusqu'ici de séparer ses opérations en deux entités distinctes d'ici la fin de l'année 2026: une première partie devait regrouper les opérations internationales du groupe autour de la marque Heinz, avec l'objectif de croître ; la seconde partie étant appelée à se concentrer sur le marché nord-américain et assurer des cash-flows plus stables.

Valeurs associées

THE KRAFT HEINZ
24,9400 USD NASDAQ -0,04%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le skieur suisse Franjo von Allmen sur le podium après sa victoire dans le Super-G des JO-2026, à Bormio, le 11 février 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    JO: Franjo von Allmen voit triple avec le super-G, Nils Allègre 4e et inconsolable
    information fournie par AFP 11.02.2026 14:50 

    En remportant avec le super-G mercredi sa troisième médaille d'or olympique en cinq jours, le Suisse Franjo von Allmen continue d'écrire l'histoire du ski alpin et rejoint les légendes autrichienne Toni Sailer et française Jean-Claude Killy, les seuls avant lui ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Affecté par des pertes de contrats, Criteo reste prudent pour 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.02.2026 14:35 

    Après la perte de contrats, le groupe français de publicité en ligne Criteo s'attend à voir sa croissance ralentir en 2026 et mise sur l'intelligence artificielle pour doper son activité. L'entreprise prévoit une croissance de son revenu net, c'est-à-dire les ventes ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    SGS veut maintenir la cadence sur les acquisitions en 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.02.2026 14:34 

    Le groupe suisse SGS, spécialisé dans l'inspection et la certification de produits, veut maintenir la cadence sur les acquisitions en 2026, en privilégiant des petites opérations ciblées, après un bénéfice net 2025 meilleur qu'attendu, qui a bondi de 15%. En 2025, ... Lire la suite

  • Kraft Heinz scinde ses activités d'épicerie et de sauces en deux sociétés cotées en bourse
    Kraft Heinz suspend sa scission, le DG juge les problèmes "réparables"
    information fournie par Reuters 11.02.2026 14:20 

    Kraft Heinz a annoncé ‌mercredi la suspension de son projet de scission, jugeant que les nombreux ​problèmes auxquels est confrontée l’entreprise sont "réparables et sous contrôle", selon son nouveau directeur général Steve Cahillane. Le groupe, issu du rapprochement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank