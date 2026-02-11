Kraft Heinz, sous pression, renonce à sa scission
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 13:53
En 2025, Kraft Heinz a généré un chiffre d'affaires net organique de 24,9 MdUSD, en baisse de 3,4% sur un an, pénalisé par le recul des volumes en Amérique du Nord et dans la restauration hors domicile, malgré une croissance de 4,6% dans les marchés émergents, portée par l'Amérique latine et certaines régions d'Europe de l'Est . La marge brute ajustée s'est contractée de 120 points de base, à 33,5%, tandis que le résultat opérationnel ajusté à taux constants a diminué de 11,4%, à 4,7 MdsUSD, et le bénéfice par action ajusté de 15%, à 2,60 USD . Le flux de trésorerie disponible a en revanche progressé de 15,9%, à 3,7 MdsUSD .
Pour 2026, le groupe anticipe une nouvelle baisse des ventes organiques comprise entre 3,5% et 1,5%, un repli du résultat opérationnel ajusté à taux constants de 18% à 14% et un BPA ajusté attendu entre 1,98 et 2,10 USD. Dans ce contexte, la direction entend concentrer ses ressources sur un plan d'investissement de 600 MUSD et accroître ses dépenses marketing à environ 5,5% des ventes.
Surtout, le management a annoncé la mise en pause des travaux liés à la scission envisagée en deux entités cotées distinctes. Elle estime que les conditions de marché ont évolué et juge prioritaire de mobiliser l'ensemble des ressources sur le redressement opérationnel et la reconquête des volumes.
Le géant américain envisageait jusqu'ici de séparer ses opérations en deux entités distinctes d'ici la fin de l'année 2026: une première partie devait regrouper les opérations internationales du groupe autour de la marque Heinz, avec l'objectif de croître ; la seconde partie étant appelée à se concentrer sur le marché nord-américain et assurer des cash-flows plus stables.
