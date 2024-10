Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kraft Heinz: bas des fourchettes-cibles annuelles visés information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 13:13









(CercleFinance.com) - Kraft Heinz anticipe maintenant pour 2024 le bas de ses fourchettes-cibles, qui allaient de 3,01 à 3,07 dollars pour le BPA ajusté, de +1 à +3% pour la croissance du profit opérationnel ajusté, et -2 et 0% en organique pour celle des revenus.



Au titre du troisième trimestre 2024, il publie un BPA ajusté en hausse de 4,2% à 75 cents et un profit opérationnel ajusté en progression de 1,4% à 1,33 milliard, grâce à des hausses de prix et à des mesures d'efficiences, surtout en approvisionnement.



A 6,38 milliards de dollars, les revenus du groupe agroalimentaire ont diminué de 2,8% en données totales, dont une baisse de 2,2% en organique, avec un effet volumes et mix de -3,4% que n'ont pu compenser des hausses de prix de 1,2%.





