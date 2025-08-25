 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kraft et d'autres entreprises ont gagné le procès sur les aliments ultra-transformés
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 20:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Diana Novak Jones

Kraft, Mondelez, Coca-Cola et plusieurs autres grandes entreprises alimentaires ont été déboutées d'une plainte qui les accusait d'avoir conçu des aliments "ultra-transformés" pour être addictifs chez les enfants et provoquer des maladies chroniques, après qu'un juge fédéral de Pennsylvanie a rejeté la plainte, qui était considérée par les experts juridiques comme un cas test clé de ces allégations.

