Kraft et d'autres entreprises ont gagné le procès sur les aliments ultra-transformés

Kraft, Mondelez, Coca-Cola et plusieurs autres grandes entreprises alimentaires ont été déboutées d'une plainte qui les accusait d'avoir conçu des aliments "ultra-transformés" pour être addictifs chez les enfants et provoquer des maladies chroniques, après qu'un juge fédéral de Pennsylvanie a rejeté la plainte, qui était considérée par les experts juridiques comme un cas test clé de ces allégations.