Suède: un Syrien soupçonné du meurtre d'un homme ayant brûlé le Coran

Salwan Momika à Malmö, dans le sud de la Suède, le 3 septembre 2023 ( TT News Agency / Johan Nilsson/TT )

Le parquet suédois a requis jeudi l'arrestation d'un jeune Syrien soupçonné d'avoir tué Salwan Momika, un chrétien irakien qui avait brûlé à plusieurs reprises des exemplaires du Coran en 2023, suscitant l'indignation du monde musulman.

Le suspect est toujours recherché par les autorités suédoises.

Salwan Momika a été tué par balles le 29 janvier dans un appartement de Sodertalje, au sud de Stockholm. Il est décédé peu après à l'hôpital.

"Nous avons une image claire de la séquence des événements et, à la suite d'enquêtes techniques approfondies et d'un examen des images de surveillance recueillies, nous avons demandé qu'une personne soit placée en détention provisoire en son absence", a déclaré le procureur principal, Rasmus Öman, dans un communiqué.

"A l'heure actuelle, on ne sait pas où se trouve le suspect", a-t-il ajouté. Une audience aura lieu vendredi.

Selon les documents déposés auprès du tribunal de district de Södertälje, ville située à 40 km au sud-ouest de Stockholm, le suspect est un Syrien de 24 ans.

Le suspect "a tué Salwan Momika en lui tirant dessus à plusieurs reprises avec une arme de poing", a précisé le procureur, ajoutant que le meurtre avait été longuement planifié.

Cinq hommes avaient été arrêtés quelques heures seulement après la fusillade, mais ils ont tous été relâchés deux jours plus tard. Ils ont été officiellement mis hors de cause en mars.

Salwan Momika a été tué quelques heures avant qu'un tribunal de Stockholm ne se prononce sur sa culpabilité et celle de son coaccusé Salwan Najem pour incitation à la haine ethnique.

Après le meurtre de Salwan Momika, le tribunal de Stockholm a reporté sa décision pendant plusieurs jours. Il a finalement reconnu Salwan Najem, 50 ans, également d'origine irakienne, coupable d'incitation à la haine ethnique pour avoir brûlé des Coran à quatre reprises en 2023. Ce dernier a fait appel.

Les relations entre la Suède et plusieurs pays du Moyen-Orient ont été mises à rude épreuve par les actions des deux hommes.

Des manifestants irakiens ont pris d'assaut l'ambassade de Suède à Bagdad à deux reprises en juillet 2023, déclenchant des incendies dans l'enceinte de l'ambassade la deuxième fois.

En août 2023, le service de renseignement suédois Säpo avait relevé son niveau de menace à quatre sur une échelle de un à cinq, déclarant que les incendies de Coran avaient fait du pays une "cible prioritaire".