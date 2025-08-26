Kraft et d'autres entreprises déboutées de leur action en justice concernant les aliments ultra-transformés

Le juge estime que le procès manque de détails sur la cause de la maladie du plaignant

L'avocate du plaignant déclare qu'elle étudiera les options possibles

L'affaire est considérée comme un test pour les poursuites concernant les aliments ultra-transformés

Kraft KHC.O , Mondelez MDLZ.O , Coca-Cola KO.N et plusieurs autres grandes entreprises alimentaires ont obtenu lundi le rejet d'un procès qui les accusait d'avoir conçu des aliments "ultra-transformés" nocifs et addictifs pour les enfants. Le juge du district de Philadelphie, Mia Perez, a accepté la demande de rejet des entreprises après avoir constaté que le plaignant, Bryce Martinez , 19 ans,n'avait pas réussi à établir un lien entre des produits alimentaires spécifiques et son diabète de type 2 et sa stéatose hépatique non alcoolique.

M. Martinez, qui réside à Philadelphie, a déclaré qu'on lui avait diagnostiqué ces maladies à l'âge de 16 ans après qu'il eut consommé des produits de ces entreprises. L'action en justice a été considérée comme un test , car elle accusait les entreprises d'utiliser les mêmes stratégies que l'industrie du tabac en rendant sciemment les Américains dépendants de produits alimentaires populaires malgré les risques qu'ils présentent pour la santé.

Bien que la définition des aliments ultra-transformés fasse l'objet d'un débat, les chercheurs considèrent qu'elle s'applique à de nombreux snacks, sucreries et boissons gazeuses emballés, fabriqués avec des substances extraites d'aliments entiers ou synthétisées artificiellement. M. Perez a indiqué que l'action en justice citait plus de 100 marques d'aliments , mais que M. Martinez n'avait pas cité de produits spécifiques comme étant à l'origine de ses maladies.

Les représentants du fabricant de Kraft Mac & Cheese et de ketchup Heinz (Kraft Heinz), du fabricant de biscuits Oreo et de crackers Ritz (Mondelez ) et de la société de boissons non alcoolisées Coca-Cola n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'avocate générale Stacy Papadopoulos de la Consumer Brands Association, un groupe industriel représentant les fabricants de produits alimentaires et de boissons, a déclaré dans un communiqué que le procès n'aurait jamais dû être intenté.

"Classer des aliments comme mauvais pour la santé simplement parce qu'ils sont transformés induit les consommateurs en erreur et exacerbe les disparités en matière de santé", a-t-elle déclaré.

Mike Morgan, un avocat de Martinez, a déclaré dans un communiqué qu'ils étaient en train d'évaluer les options pour les prochaines étapes de l'affaire.

"Les preuves scientifiques démontrant la nature addictive de ces produits sont irréfutables, et nous restons confiants dans le bien-fondé de notre affaire", a déclaré M. Morgan.

Les aliments ultra-transformés ont fait l'objet d'un examen plus approfondi au cours de la deuxième administration Trump. Le ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr., a déclaré en mai que l'Institut national de la santé et la Food and Drug Administration allaient se concentrer sur l'étude des aliments ultra-transformés, des sucres et des additifs alimentaires.

En mai également, une commission dirigée par M. Kennedy a publié un rapport indiquant que les aliments transformés, les produits chimiques, le stress et la prescription excessive de médicaments et de vaccins pourraient être à l'origine de maladies chroniques chez les enfants américains.

Dans son action en justice, Martinez affirme que les entreprises alimentaires savent depuis longtemps que leurs produits sont nocifs et qu'elles les ont délibérément conçus pour qu'ils créent le plus possible une dépendance. Elle affirme qu'elles s'inspirent du même "manuel de la cigarette" que les géants du tabac Philip Morris PM.N et R.J. Reynolds, qui ont un temps possédé les sociétés qui sont devenues Kraft Heinz et Mondelez.