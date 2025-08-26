 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 807,82
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Kraft et d'autres entreprises déboutées de leur action en justice concernant les aliments ultra-transformés
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 00:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le juge estime que le procès manque de détails sur la cause de la maladie du plaignant

*

L'avocate du plaignant déclare qu'elle étudiera les options possibles

*

L'affaire est considérée comme un test pour les poursuites concernant les aliments ultra-transformés

(Ajout du commentaire d'un groupe industriel (paragraphe 8), du commentaire de l'avocate de Martinez (paragraphes 10-11), du contexte et des détails de l'action en justice (paragraphes 12-14),) par Diana Novak Jones

Kraft KHC.O , Mondelez MDLZ.O , Coca-Cola KO.N et plusieurs autres grandes entreprises alimentaires ont obtenu lundi le rejet d'un procès qui les accusait d'avoir conçu des aliments "ultra-transformés" nocifs et addictifs pour les enfants. Le juge du district de Philadelphie, Mia Perez, a accepté la demande de rejet des entreprises après avoir constaté que le plaignant, Bryce Martinez , 19 ans,n'avait pas réussi à établir un lien entre des produits alimentaires spécifiques et son diabète de type 2 et sa stéatose hépatique non alcoolique.

M. Martinez, qui réside à Philadelphie, a déclaré qu'on lui avait diagnostiqué ces maladies à l'âge de 16 ans après qu'il eut consommé des produits de ces entreprises. L'action en justice a été considérée comme un test , car elle accusait les entreprises d'utiliser les mêmes stratégies que l'industrie du tabac en rendant sciemment les Américains dépendants de produits alimentaires populaires malgré les risques qu'ils présentent pour la santé.

Bien que la définition des aliments ultra-transformés fasse l'objet d'un débat, les chercheurs considèrent qu'elle s'applique à de nombreux snacks, sucreries et boissons gazeuses emballés, fabriqués avec des substances extraites d'aliments entiers ou synthétisées artificiellement. M. Perez a indiqué que l'action en justice citait plus de 100 marques d'aliments , mais que M. Martinez n'avait pas cité de produits spécifiques comme étant à l'origine de ses maladies.

Les représentants du fabricant de Kraft Mac & Cheese et de ketchup Heinz (Kraft Heinz), du fabricant de biscuits Oreo et de crackers Ritz (Mondelez ) et de la société de boissons non alcoolisées Coca-Cola n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'avocate générale Stacy Papadopoulos de la Consumer Brands Association, un groupe industriel représentant les fabricants de produits alimentaires et de boissons, a déclaré dans un communiqué que le procès n'aurait jamais dû être intenté.

"Classer des aliments comme mauvais pour la santé simplement parce qu'ils sont transformés induit les consommateurs en erreur et exacerbe les disparités en matière de santé", a-t-elle déclaré.

Mike Morgan, un avocat de Martinez, a déclaré dans un communiqué qu'ils étaient en train d'évaluer les options pour les prochaines étapes de l'affaire.

"Les preuves scientifiques démontrant la nature addictive de ces produits sont irréfutables, et nous restons confiants dans le bien-fondé de notre affaire", a déclaré M. Morgan.

Les aliments ultra-transformés ont fait l'objet d'un examen plus approfondi au cours de la deuxième administration Trump. Le ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr., a déclaré en mai que l'Institut national de la santé et la Food and Drug Administration allaient se concentrer sur l'étude des aliments ultra-transformés, des sucres et des additifs alimentaires.

En mai également, une commission dirigée par M. Kennedy a publié un rapport indiquant que les aliments transformés, les produits chimiques, le stress et la prescription excessive de médicaments et de vaccins pourraient être à l'origine de maladies chroniques chez les enfants américains.

Dans son action en justice, Martinez affirme que les entreprises alimentaires savent depuis longtemps que leurs produits sont nocifs et qu'elles les ont délibérément conçus pour qu'ils créent le plus possible une dépendance. Elle affirme qu'elles s'inspirent du même "manuel de la cigarette" que les géants du tabac Philip Morris PM.N et R.J. Reynolds, qui ont un temps possédé les sociétés qui sont devenues Kraft Heinz et Mondelez.

Valeurs associées

COCA-COLA CO
68,920 USD NYSE -1,74%
CONAGRA FOODS
19,155 USD NYSE -2,69%
GENERAL MILLS
49,320 USD NYSE -1,69%
MONDELEZ INTL RG-A
61,9600 USD NASDAQ -2,29%
NESTLE
74,880 CHF Swiss EBS Stocks -0,64%
PHILIP MRRS INT
167,360 USD NYSE -2,56%
THE KRAFT HEINZ
27,6900 USD NASDAQ -1,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 25 août 22:02

    Tous ce qu'ils vendent n'est pas très bon pour la santé, pas besoin d'être écolo pour le comprendre...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Boeing 737-10 en vol. (Crédit: / Boeing)
    Trump dit à Lee vouloir rencontrer Kim Jong-un cette année
    information fournie par Reuters 26.08.2025 00:47 

    Le président américain Donald Trump a exprimé lundi, à l'occasion de la visite de son homologue sud-coréen Lee Jae-myung, le souhait de rencontrer cette année le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, déclarant par ailleurs vouloir accentuer les négociations avec Séoul ... Lire la suite

  • Donald Trump dans le Bureau ovale à la Maison Blanche à Washington, le 25 août 2025 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump pense que beaucoup d'Américains "aimeraient avoir un dictateur"
    information fournie par AFP 26.08.2025 00:24 

    Donald Trump a lancé lundi que beaucoup d'Américains "aimeraient avoir un dictateur", pendant une conférence de presse improvisée et prolongée dans le Bureau ovale, consacrée à des sujets de sécurité et à des récriminations contre ses opposants. "Beaucoup de gens ... Lire la suite

  • Kilmar Abrego Garcia s'exprime face aux médias avant de pénétrer dans le bâtiment de la police de l'immigration, à Baltimore, dans le Maryland, le 25 août 2025 ( AFP / Roberto SCHMIDT )
    Une cour bloque l'expulsion d'un Salvadorien symbole de la politique antimigrants de Trump
    information fournie par AFP 25.08.2025 23:00 

    Un juge fédéral a bloqué lundi de manière temporaire l'expulsion vers l'Ouganda d'un Salvadorien devenu un symbole de la politique migratoire répressive de Donald Trump. Kilmar Abrego Garcia, expulsé à tort en mars vers le Salvador puis ramené aux Etats-Unis, a ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 juillet 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street fléchit, le regard tourné vers Nvidia
    information fournie par AFP 25.08.2025 22:36 

    La Bourse de New York a clôturé dans le rouge lundi, au premier jour d'une semaine marquée par la publication de plusieurs indicateurs économiques et des résultats financiers du mastodonte Nvidia . Le Dow Jones a reculé de 0,77%, l'indice Nasdaq de 0,22% et l'indice ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank