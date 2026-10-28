KPN progresse grâce à des résultats trimestriels meilleurs que prévu

L'action KPN s'adjuge 2,1%, à 4,17 EUR, à Amsterdam, dans le sillage d'une publication meilleure que prévu au titre du trimestre écoulé, permettant à l'opérateur télécoms historique des Pays-Bas de confirmer l'ensemble de ses objectifs financiers.

KPN a réalisé un bénéfice net en croissance de 5,4%, à 249 MEUR, au titre du 3e trimestre 2026, ainsi qu'un EBITDAaL ajusté stable (-0,1%), à 671 MEUR ( 2,4% hors effet favorable lié aux droits de propriété intellectuelle), un niveau supérieur aux 665 MEUR attendus par le consensus.

Les revenus ajustés de l'opérateur télécoms néerlandais ont augmenté de 2,9%, à 1 498 MEUR, dont des revenus de services en progression de 2,7%, à 1 383 MEUR, dépassant dans les deux cas les estimations moyennes des analystes (respectivement 1 473 MEUR et 1 378 MEUR).

"La croissance a été portée par tous les segments, les activités B2B (business-to-business) renouant avec la croissance grâce à la poursuite d'une solide performance auprès des PME, ainsi qu'à une reprise auprès des grandes entreprises et dans les solutions sur mesure", explique KBC Securities.

"KPN a perdu 7 000 abonnés au haut débit, en raison de l'impact résiduel de la période sans engagement contractuel, qui a temporairement entraîné un taux de résiliation élevé", ajoute la banque belge, soulignant toutefois que cette tendance ne devrait pas se poursuivre au 4e trimestre.

Conforté par ces résultats, KPN a réitéré ses perspectives pour l'exercice 2026 et ses ambitions à moyen terme. Pour l'année en cours, le groupe vise notamment un EBITDAaL de l'ordre de 2 670 MEUR et une croissance de ses revenus de services d'environ 1,5%.

Par ailleurs, le groupe annonce les nominations de Mayte Oosterveld et Natasja Laheij à son conseil de surveillance. Soumises à l'assemblée générale annuelle prévue en avril 2027, ces nominations visent à remplacer les départs prochains de Jolande Sap et Marga de Jager.