KPMG Australie nomme un président indépendant après que des allégations formulées par un lanceur d'alerte ont provoqué un exode au sein de la direction

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* Cette nomination intervient une semaine après le départ du président

* KPMG Australie va accélérer le processus de nomination de son directeur général

* Le nouveau président déclare que sa priorité absolue est de rétablir l'efficacité du conseil d'administration

(Ajout de citations du président et de contexte dans les paragraphes 5 à 8 et 9 à 10) par Renju Jose

KPMG Australie a nommé jeudi Michael Ebeid, ancien directeur général de la chaîne publique SBS, au poste de premier président indépendant, alors que le cabinet est aux prises avec un scandale lié à des allégations d’un lanceur d’alerte selon lesquelles des membres du personnel auraient utilisé abusivement des informations confidentielles pour remporter des contrats d’audit.

Cette nomination intervient une semaine après que KPMG a annoncé que son président et deux associés principaux allaient quitter le cabinet à la suite d’allégations d’un lanceur d’alerte selon lesquelles celui-ci aurait utilisé à mauvais escient des documents confidentiels du conseil d’administration de la société immobilière Lendlease LLC.AX pour soutenir ses offres dans le cadre d’appels d’offres majeurs en matière d’audit.

Andrew Yates, qui avait rejoint le cabinet en 1990 et en était devenu le directeur général en 2021, ainsi que Julian McPherson, associé gérant du pôle audit et assurance, ont démissionné en mai.

KPMG a reconnu avoir mal géré cette plainte et a lancé une quatrième enquête après que les trois précédentes n’ont pas permis d’établir l’existence d’actes répréhensibles.

« Malgré les défis auxquels le cabinet est confronté, ma détermination à soutenir son travail essentiel n’en est que plus forte. Je suis convaincu que KPMG peut se redresser, se reconstruire et en sortir renforcé », a déclaré M. Ebeid dans un communiqué.

Il a précisé que sa mission consistait à renforcer la supervision indépendante, à placer l’intégrité au cœur de toutes les activités du cabinet et à mener les réformes culturelles et de gouvernance nécessaires pour rétablir la confiance.

« Ma première priorité est de rétablir la gouvernance et l’efficacité du conseil d’administration. Nous allons restructurer le conseil d’administration de KPMG Australie afin d’assurer une représentation équilibrée entre les membres indépendants et les associés », a ajouté M. Ebeid.

Le nouveau président a indiqué que KPMG allait accélérer le processus de nomination de son directeur général, en mettant en place un comité de sélection indépendant et en collaborant avec des agences externes pour la succession à la direction. Il a précisé qu’il s’attendait à ce que le conseil d’administration confirme la nomination d’un nouveau directeur général avant la fin du mois de juillet.

La nomination de M. Ebeid intervient au lendemain de l’annonce par le gouvernement travailliste de centre-gauche australien de son intention d’envisager le démantèlement des quatre grands cabinets d’audit — Deloitte, EY, KPMG et PwC — et de les placer sous la tutelle de l’autorité de régulation des entreprises, à la suite de scandales très médiatisés dans le secteur.

Ces interventions potentielles reflètent globalement les recommandations issues des enquêtes parlementaires déclenchées par le scandale des fuites fiscales de PwC en 2023, au cours duquel des informations confidentielles sur la politique gouvernementale avaient été divulguées afin de gagner des clients. La plupart de ces recommandations n’ont pas encore été mises en œuvre.