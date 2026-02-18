 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kourou se réinvente à l'heure des nouveaux lanceurs européens
information fournie par AFP 18/02/2026 à 08:46

Le directeur du centre spatial guyanais à Kourou Philippe Lier dans son bureau, le 13 février 2026 ( AFP / Ronan LIETAR )

Le directeur du centre spatial guyanais à Kourou Philippe Lier dans son bureau, le 13 février 2026 ( AFP / Ronan LIETAR )

Le centre spatial de Kourou, en Guyane française, pilier historique d'Ariane, se réinvente pour devenir un hub multi-opérateurs, capable d'accueillir de nouveaux lanceurs européens, a déclaré à l'AFP son directeur, Philippe Lier.

QUESTION: Le réaménagement de Kourou est présenté comme une priorité de la nouvelle doctrine spatiale présentée par le président Macron. De quoi s'agit-il?

REPONSE: L'avenir c'est de devenir un aéroport spatial. On était dans un modèle assez monolithique avec Arianespace qui commercialisait un ou deux lanceurs.

Le virage est en train d'être pris (...) avec l'arrivée sur la base de nouveaux opérateurs. D'abord dans une gamme de petits lanceurs et qui deviendront certainement plus grands demain. L'espagnol PLD, les allemands Isar et RFA, le français Latitude, et puis MaiaSpace qui doit s'installer sur l'ex-pas de tir de Soyouz.

On va se retrouver avec une coactivité de plusieurs opérateurs, gestion des priorités, d'accès aux moyens, exactement comme ferait un aéroport vis-à-vis de différentes compagnies. Il faut qu'on s'adapte.

Q: Le pas de tir récupéré par MaiaSpace n'est-il pas surdimensionné pour une start-up?

R: On fait des adaptations pour passer d'un lanceur Soyouz à un lanceur Maia qui sont à peu près dans la même gamme de taille.

C'est tout à fait cohérent avec les ambitions de MaiaSpace, on est au-delà de la start-up, ils sont adossés à une structure puissante, c'est une émanation d'ArianeGroup.

Si Maia arrive à faire plusieurs dizaines de lancements par an, ce ne sera pas surdimensionné.

On garde la possibilité d'y ajouter un deuxième pas de tir à côté qui partagerait des moyens communs pour y accueillir des lanceurs qui seraient issus du European Launcher Challenge de l'Agence spatiale européenne.

Q: Où en sont les pas de tirs pour les minilanceurs?

R: PLD avance le plus vite, les autres n'ont pas vraiment démarré.

Une maquette du lanceur russe Soyouz sur son ancien pas de tir à Kourou, en Guyane française, en cours de réaménagement pour la start-up français MaiaSpace, le 13 février 2026 ( AFP / Ronan LIETAR )

Une maquette du lanceur russe Soyouz sur son ancien pas de tir à Kourou, en Guyane française, en cours de réaménagement pour la start-up français MaiaSpace, le 13 février 2026 ( AFP / Ronan LIETAR )

Il s'agira de l'adaptation d'une infrastructure déjà existante, le pas de tir historique Diamant qui n'était plus utilisé depuis 50 ans (...) Autour de Diamant, en pétales, il y aura cinq pas de tir qui vont être construits pour les microlanceurs. L'idée, c'est que chacun a son pas de tir, mais partage des infrastructures communes, tout ce qui est énergie, eau... A l'entrée du site, chacun aura un bâtiment pour finaliser l'intégration de son lanceur.

Ce ne sont pas des pas de tir de la complexité d'Ariane 6. C'est beaucoup plus simple.

Q: Les bases en Europe comme Andoya en Norvège d'où a décollé la fusée Spectrum d'Isar, sont-elles des concurrents en devenir pour vous?

R: Si on va être l'aéroport de Paris, cela n'empêche pas qu'il y ait des aéroports en province. Récemment on a reçu une grosse délégation d'Andoya. Ils ont des capacités de tir bien inférieures aux nôtres en termes de nombre de tirs faisables par année, d'orbite accessible, etc.

Pour l'instant, ils ne sont ouverts qu'à des petits lanceurs. Le fait que les petits lanceurs puissent venir à Kourou ou avoir des alternatives en Europe, c'est plutôt un avantage pour nous. C'est aussi de la résilience.

La force de Kourou, c'est d'être capable de tirer des lanceurs lourds.

Quand on interroge tous les nouveaux opérateurs, ils commencent par du petit lanceur dans la perspective d'aller vers du plus gros.

On n'est pas dans un mode où s'annonce une compétition féroce.

Q: Vous êtes très loin de l'Europe continentale, quels sont les avantages qui compensent cet inconvénient?

L'entrée d'un ancien site de lancement de fusées à Kourou, en Guyane française, le 13 février 2026 ( AFP / Ronan LIETAR )

L'entrée d'un ancien site de lancement de fusées à Kourou, en Guyane française, le 13 février 2026 ( AFP / Ronan LIETAR )

R: La position du centre spatial guyanais, près de l'équateur, permet d'accéder à toutes les orbites... Il n'y a pas d'autres pas de tir qui aient cet avantage.

La proximité, ce n'est pas que des kilomètres (...) Pour arriver à Andoya, c'est une épopée, ce sont des transports compliqués à faire.

La Guyane est loin de l'Europe, mais il y a des vols tous les jours vers un aéroport de classe internationale capable d'accueillir des gros porteurs. Les satellites Amazon sont arrivés en Boeing 747 par exemple.

Le port peut accueillir le voilier Canopée (qui a acheminé la fusée Ariane 6 pour le dernier lancement pour Amazon Leo, ndlr).

Pour l'autre site dont on parle beaucoup dans le nord de l'Écosse (SaxaVord Spaceport), l'accès sera considérablement difficile, il n'y a pas de port, pas de route.

En Europe, vous ne pouvez pas non plus implanter des bases de lancement à proximité de grandes agglomérations.

Valeurs associées

AMAZON.COM
201,1500 USD NASDAQ +1,19%
BOEING CO
244,150 USD NYSE +0,50%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    France: inflation de 0,3% sur un an en janvier, confirme l'Insee
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:47 

    Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% sur un an en janvier, en net ralentissement après la hausse de 0,8% en décembre, a indiqué mercredi l'Insee, confirmant les chiffres provisoires publiés précédemment. Cette baisse de l'inflation sur un an "s'explique ... Lire la suite

  • ( AFP / OSCAR DEL POZO )
    Naturgy: bénéfice record de 2 mds EUR en 2025, sur un marché de l'énergie "difficile"
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:46 

    Le géant énergétique espagnol Naturgy a annoncé mercredi avoir dégagé plus de deux milliards d'euros de bénéfice en 2025, un record, malgré un marché rendu "difficile" par la baisse des prix de l'énergie, des conditions qui devraient peser sur ses résultats en ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Glencore renoue avec les bénéfices en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:45 

    Le géant suisse du négoce des matières premières Glencore a renoué avec les bénéfices en 2025, dégageant un bénéfice net de 363 millions de dollars (306 millions d'euros), contre une perte de 1,6 milliard de dollars l'année précédente. "2025 a été une année de ... Lire la suite

  • ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    Le nombre de créations d'entreprises en France quasi stable en janvier, selon l'Insee
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:44 

    Le nombre de création d'entreprises a très légèrement augmenté en janvier par rapport à décembre, progressant de 0,1%, indique mercredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Cette stabilisation, tous types d'entreprises confondus ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank