information fournie par Boursorama avec AFP • 18/02/2026 à 10:17

IA: Première acquisition pour Mistral, qui rachète la start-up Koyeb

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

L'entreprise française Mistral, qui développe des modèles d'intelligence artificielle (IA), a fait sa première acquisition en rachetant la start-up française Koyeb, un fournisseur de cloud sans serveur, a-t-elle annoncé mardi.

"Mistral AI a conclu un accord définitif en vue d'acquérir Koyeb", ce qui permettra "de "renforcer" son "offre +Compute+", indique l'entreprise dans un communiqué, faisant référence au nom de sa plateforme de cloud (informatique à distance) qui propose ses modèles.

"Koyeb propose une plateforme sans serveur haute performance, qui permet aux développeurs de déployer des applications d'IA sans gérer d'infrastructure" complexe, précise Mistral.

Il s'agit "d'une étape importante" contribuant "à construire un véritable cloud IA", selon l'entreprise.

Les trois cofondateurs de Koyeb ainsi que ses 13 employés rejoindront l'équipe d'ingénierie de Mistral en mars.

"En rejoignant Mistral AI, nous prévoyons de redoubler d'efforts dans (notre) mission grâce au soutien et aux ressources d'un leader mondial de l'IA", a déclaré Yann Léger, PDG et cofondateur de la start-up, cité dans le communiqué.

Valorisée 11,7 milliards d'euros, Mistral se positionne comme le champion européen de l'intelligence artificielle face aux mastodontes américains, à l'heure où la question de la souveraineté technologique de l'Europe est devenue cruciale.

D'après son dirigeant, Arthur Mensch, elle devrait dépasser un milliard d'euros de revenus d'ici la fin de l'année.

La semaine dernière, Mistral a annoncé qu'elle allait investir 1,2 milliard d'euros pour la construction de centres de données en Suède, une première pour elle hors de France.