La Bourse de Paris en hausse, entre accalmie sur l'IA et résultats d'entreprises
information fournie par AFP 18/02/2026 à 10:06

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en hausse mercredi, sur fond d'accalmie des doutes des investisseurs sur l'intelligence artificielle, et de résultats d'entreprises.

Vers 09H45 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,38% à 8.393,88 points, en hausse de 32,42 points. La veille, l'indice vedette parisien avait terminé en hausse de 0,54%, soit 44,96 points, pour s'établir à 8.361,46 points.

On observe une "détente des marchés après les récentes (...) inquiétudes concernant l'intelligence artificielle", relève Patrick Munelly, analyste pour Tickmill Group.

La veille, une grande partie des entreprises de la tech à New York ont terminé en hausse. Une accalmie bienvenue pour l'ensemble des marchés mondiaux, après plusieurs séances de recul.

Les investisseurs doutent en effet depuis plusieurs semaines de la rentabilité des dépenses colossales de ces entreprises dans l'IA, qu'elles financent de plus en plus en s'endettant, quand auparavant elles utilisaient leur propre trésorerie.

Ils s'inquiètent aussi des conséquences de l'IA sur le modèle économique de nombreux secteurs, celui des logiciels particulièrement, dont les actions ont décroché sur les Bourses.

Autre point d'attention de la journée: la publication, à 20H00 (heure de Paris), du compte-rendu ("minutes") de la dernière réunion du comité monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) de janvier.

Les investisseurs attendent aussi vendredi l'inflation PCE pour le mois de décembre aux Etats-Unis, indicateur préféré de la Fed.

En France, les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% sur un an en janvier, en net ralentissement après la hausse de 0,8% en décembre, selon l'Insee.

Du côté du marché de la dette, le taux d'intérêt de l'emprunt français à échéance dix ans atteignait 3,31%, au même niveau que la veille en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, était à 2,74%, contre 2,73% mardi.

Les marchés digèrent aussi des résultats d'entreprises.

Plan d'économies pour Carrefour

Le distributeur français Carrefour a annoncé mercredi viser un milliard d'euros d'économies par an d'ici à 2030 en dévoilant son nouveau plan stratégique, qui prévoit le passage de 10 hypermarchés en magasins spécialisés dans le frais et le discount, ainsi que le développement de l'IA.

La veille, il avait annoncé un bénéfice net divisé par plus de deux en 2025, à 319 millions d'euros, pénalisé par la cession de Carrefour Italie, mais ses ventes, taxes et carburant compris, ont légèrement progressé, à 91,5 milliards d'euros (+1,2%).

A Paris son titre cédait 4,38% à 14,72 euros.

Euronext CAC40

Valeurs associées

CARREFOUR
14,7100 EUR Euronext Paris -4,45%
ICADE
21,0400 EUR Euronext Paris -3,75%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

