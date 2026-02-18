Adyen dans le vert, des propos de broker en soutien
"Adyen a publié des résultats 2025 en ligne et, malgré des prévisions légèrement plus faibles pour 2026, a continué à indiquer une forte trajectoire de croissance sous-jacente selon nous", met en avant le broker, revenant sur la dernière publication de la société de technologies financières.
S'il procède à des ajustements modestes à la baisse de ses estimations pour le groupe, ING "continue de considérer Adyen comme une entreprise de haute qualité, avec une croissance durable à long terme et une valorisation attractive".
Valeurs associées
|978,8000 EUR
|Euronext Amsterdam
|+2,29%
