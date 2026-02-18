 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Adyen dans le vert, des propos de broker en soutien
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 10:10

Adyen avance d'un peu moins de 2% à Amsterdam, aidé par des propos favorables d'ING qui abaisse son objectif de cours à 1 550 EUR (contre 1 850 EUR précédemment), mais maintient sa recommandation achat, estimant que "les fondamentaux stimulent la croissance à venir" pour le groupe.

"Adyen a publié des résultats 2025 en ligne et, malgré des prévisions légèrement plus faibles pour 2026, a continué à indiquer une forte trajectoire de croissance sous-jacente selon nous", met en avant le broker, revenant sur la dernière publication de la société de technologies financières.

S'il procède à des ajustements modestes à la baisse de ses estimations pour le groupe, ING "continue de considérer Adyen comme une entreprise de haute qualité, avec une croissance durable à long terme et une valorisation attractive".

Valeurs associées

ADYEN
978,8000 EUR Euronext Amsterdam +2,29%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Casino repousse la date de publication de ses résultats 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 11:11 

    Le groupe Casino, très endetté, repousse jusqu'au 31 mars au plus tard la publication de ses résultats annuels, en raison de "la poursuite des négociations" concernant sa "structure financière", a-t-il annoncé mercredi. Le distributeur (Monoprix, Franprix, CDiscount...) ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Glencore renoue avec les bénéfices en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 11:10 

    L'action du géant suisse Glencore grimpe mercredi en Bourse après la publication de ses résultats pour 2025 au terme d'une année complexe, marquée par une envolée des cours du cuivre et des métaux précieux et une chute du charbon et pétrole. Le groupe, basé à Baar ... Lire la suite

  • Une illustration montre un modèle miniature de Donald Trump imprimé en 3D et des drapeaux russe et ukrainien
    Reprise des discussions Ukraine-Russie à Genève, Kyiv sous pression
    information fournie par Reuters 18.02.2026 11:08 

    Les négociateurs ukrainiens et russes ont entamé mercredi une deuxième ‌journée de négociations à Genève alors que le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est plaint de subir une pression excessive de la part de ​son homologue américain Donald Trump pour parvenir ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Christine Lagarde, présidente de la BCE, s'adresse à la presse à Francfort
    Lagarde n'a pas pris de décision quant à son départ-BCE
    information fournie par Reuters 18.02.2026 11:08 

    La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), ‌Christine Lagarde, se concentre sur son travail et n'a pris aucune décision concernant la fin de ​son mandat, a déclaré mercredi un porte-parole de la BCE, après la publication d'informations de presse selon ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank