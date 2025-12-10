Kosmos annonce que son permis de Yakaar-Teranga au Sénégal expire en juillet 2026

La licence de Kosmos Energy pour le champ gazier Yakaar-Teranga au large du Sénégal expire en juillet 2026, a déclaré un porte-parole mercredi lorsqu'il a été interrogé sur les commentaires du gouvernement du pays disant qu'il voulait nationaliser le projet.