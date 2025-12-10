 Aller au contenu principal
CAC 40
8 027,02
-0,32%
Kosmos annonce que son permis de Yakaar-Teranga au Sénégal expire en juillet 2026
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 12:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La licence de Kosmos Energy pour le champ gazier Yakaar-Teranga au large du Sénégal expire en juillet 2026, a déclaré un porte-parole mercredi lorsqu'il a été interrogé sur les commentaires du gouvernement du pays disant qu'il voulait nationaliser le projet.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,57 USD NYMEX 0,00%
KOSMOS ENERGY
1,065 USD NYSE -1,84%
Pétrole Brent
62,20 USD Ice Europ +0,13%
Pétrole WTI
58,56 USD Ice Europ +0,19%
