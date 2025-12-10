Machado, prix Nobel de la paix, appelle les démocraties à se battre pour la liberté

Le prix Nobel de la paix est décerné lors d'une cérémonie royale à l'hôtel de ville d'Oslo

La cheffe de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado a appelé mercredi les démocraties à se battre pour la liberté, par la voix de sa fille qui a reçu le prix Nobel de la paix 2025 à sa place à Oslo.

Récompensée pour son travail de défense de la démocratie au Venezuela, l'ingénieure de 58 ans vit dans la clandestinité et est empêchée de voyager par les autorités vénézuéliennes.

Elle a toutefois annoncé au président du comité Nobel, Joergen Watne Frydnes, qu'elle était "sur le chemin d'Oslo", selon un échange téléphonique relayé par l'Institut Nobel norvégien.

Ce prix "rappelle au monde que la démocratie est essentielle à la paix", souligne Maria Corina Machado dans un discours lu par sa fille Ana Corina Sosa Machado lors de la cérémonie.

"Et le plus important, la leçon que les Vénézuéliens peuvent partager avec le monde, c'est une leçon forgée sur une voie difficile et longue: si nous voulons la démocratie, nous devons nous préparer à nous battre."

Le directeur de l'Institut Nobel norvégien, Kristian Berg Harpviken, a dit à Reuters ignorer l'heure exacte de l'arrivée de Maria Corina Machado à Oslo. "Ce devrait être dans la nuit", a-t-il déclaré.

(Avec Miguel Pereira, Tom Little et Leonhard Foeger à Oslo, Ilze Filks à Stockholm; version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)