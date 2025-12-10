 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Maroc: 22 morts dans l'effondrement de deux immeubles à Fès
information fournie par AFP 10/12/2025 à 13:42

Des secouristes fouillent les décombres après l'effondrement de deux immeubles à Fès, au Maroc, pendant la nuit du 9 au 10 décembre 2025 ( AFP / Ahmed ALAOUI MRANI )

Des secouristes fouillent les décombres après l'effondrement de deux immeubles à Fès, au Maroc, pendant la nuit du 9 au 10 décembre 2025 ( AFP / Ahmed ALAOUI MRANI )

Vingt-deux personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi dans l'effondrement de deux immeubles contigus à Fès, grande ville du nord du Maroc, le pire accident de ce type ces dernières années dans le pays.

Les deux bâtiments étaient habités par huit familles et comptaient quatre étages chacun, ont indiqué les autorités locales de la préfecture de Fès.

Vingt-deux personnes sont mortes et 16 ont été blessées, et les habitations voisines ont été évacuées par mesure de précaution, ont-elles précisé.

D'après des images du drame, la Protection civile et les forces auxiliaires fouillaient les décombres à la recherche de survivants.

Une foule de civils s'est rassemblée sur place dans la nuit pour observer le site, tandis que des secouristes transportaient le corps d'une victime, enveloppé dans un sac gris.

Aucune explication officielle n'a encore été avancée à l'effondrement des immeubles.

Des secouristes fouillent les décombres après l'effondrement de deux immeubles à Fès, au Maroc, dans la nuit du 9 au 10 décembre 2025 ( AFP / Ahmed ALAOUI MRANI )

Des secouristes fouillent les décombres après l'effondrement de deux immeubles à Fès, au Maroc, dans la nuit du 9 au 10 décembre 2025 ( AFP / Ahmed ALAOUI MRANI )

Selon Mohamed, un riverain interrogé par le média marocain Le 360, les habitants avaient bénéficié de terrains après avoir quitté les bidonvilles de Laâzim dans le cadre d'un programme de relogement lancé en 2007.

"Et après 2007, chacun a construit à sa guise", a-t-il dit, affirmant que les normes de construction avaient pu ne pas être respectées.

Le magazine TelQuel affirme aussi que "ces constructions n'étaient soumises à aucun contrôle, ce qui a poussé certains bénéficiaires à ne pas respecter le plan d'aménagement autorisé".

- Lourd bilan -

"Les opérations de recherche se poursuivent pour sauver et secourir d'autres personnes qui pourraient être ensevelies sous les décombres", a rapporté l'agence de presse officielle MAP.

Selon les autorités locales, le bilan pourrait évoluer dans les prochaines heures.

Des secouristes sortent un corps des décombres après l'effondrement de deux immeubles à Fès, au Maroc, dans la nuit du 9 au 10 décembre 2025 ( AFP / Ahmed ALAOUI MRANI )

Des secouristes sortent un corps des décombres après l'effondrement de deux immeubles à Fès, au Maroc, dans la nuit du 9 au 10 décembre 2025 ( AFP / Ahmed ALAOUI MRANI )

Les blessés ont été évacués vers le Centre Hospitalier Universitaire de Fès, a indiqué la MAP.

Il s'agit du plus lourd bilan dans un accident de ce type ces dernières années au Maroc.

En 2014, 23 personnes avaient trouvé la mort dans l'écroulement de trois immeubles à Casablanca, grande ville de l'ouest du pays.

A Fès déjà, en mai dernier, neuf personnes avaient été tuées dans l'effondrement d'un immeuble d'habitation.

Des secouristes fouillent les décombres de deux immeubles qui se sont effondrés à Fès, au Maroc, dans la nuit du 9 au 10 décembre 2025 ( AFP / Ahmed ALAOUI MRANI )

Des secouristes fouillent les décombres de deux immeubles qui se sont effondrés à Fès, au Maroc, dans la nuit du 9 au 10 décembre 2025 ( AFP / Ahmed ALAOUI MRANI )

La construction "figurait sur la liste des bâtiments menaçant de s'effondrer et avait fait l'objet d'un ordre d'évacuation adressé à ses occupants", avait affirmé une source des autorités locales à l'AFP.

Une enquête avait été ouverte.

Cinq personnes étaient aussi mortes en février 2024, toujours à Fès, dans l'effondrement d'une maison dans la vieille ville.

Et en 2016, en l'espace d'une semaine, deux enfants avaient péri dans l'effondrement d'une maison à Marrakech (ouest) tandis qu'à Casablanca l'effondrement d'un immeuble de quatre étages avait fait quatre morts et 24 blessés.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.12.2025 13:50 

    (Actualisé avec précisions sur Oracle, Nvidia, Pepsi, Cracker Barrel, contrats à terme et cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre (jour) à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère baisse pour ... Lire la suite

  • Le prix Nobel de la paix est décerné lors d'une cérémonie royale à l'hôtel de ville d'Oslo
    Machado, prix Nobel de la paix, appelle les démocraties à se battre pour la liberté
    information fournie par Reuters 10.12.2025 13:42 

    La cheffe de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado a appelé mercredi les démocraties à se battre pour la liberté, par la voix de sa fille qui a reçu le prix Nobel de la paix 2025 à sa place à Oslo. Récompensée pour son travail de défense de la ... Lire la suite

  • ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )
    Après un record en 2025, TUI adopte des prévisions prudentes pour 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.12.2025 13:26 

    Le numéro un européen du tourisme, le groupe allemand TUI, a justifié mercredi ses prévisions prudentes pour l'exercice 2025-2026 par la persistance des incertitudes géopolitiques et économiques, après avoir dégagé un résultat annuel 2024-2025 record. Pour son ... Lire la suite

  • Flacons contenant du sperme congelé au Centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS), à Rennes, le 12 mars 2024 ( AFP / Damien MEYER )
    Près de 200 enfants conçus avec un donneur danois porteur d'un risque de cancer
    information fournie par AFP 10.12.2025 13:06 

    Le sperme d'un donneur danois porteur sain d'une mutation génétique augmentant le risque de cancer a été utilisé dans la conception de près de 200 enfants à travers le monde, a révélé mercredi une enquête de la télévision publique danoise DR. "Au moins 197 enfants ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank