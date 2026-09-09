Korn Ferry recule après avoir annoncé des perspectives de résultats décevantes

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9 septembre - ** L'action de Korn Ferry KFY.N a clôturé en baisse de 3,9% mercredi, à 78,88 dollars, son plus bas niveau depuis six semaines

** Le cabinet de conseil a annoncé mercredi matin un BPA ajusté de 1,43 $ pour le premier trimestre de , pour un chiffre d’affaires de 756,5 millions de dollars, dépassant ainsi les estimations de 1,36 $ par action et de 739,4 millions de dollars, selon les données de LSEG

** Cependant, KFY prévoit pour le deuxième trimestre un BPA compris entre 1,30 et 1,40 dollar, soit un niveau inférieur à l’estimation de 1,46 dollar par action, ce qui suggère que les coûts liés à l’intégration de la société AMS, récemment acquise, pèsent sur la rentabilité à court terme

** Les prévisions de chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre, comprises entre 860 et 878 millions de dollars, sont nettement supérieures à l’estimation actuelle de 765,5 millions de dollars

** Sur les 5 analystes qui couvrent KFY, la répartition des recommandations est la suivante: 4 “achat fort” ou “achat”, et 1 “conserver”

** L’objectif de cours médian, à 84,50 $, est en hausse par rapport aux 82 $ enregistrés il y a un mois

** Le titre passe sous sa moyenne mobile à 50 jours pour la première fois depuis début juillet

** L’action KFY affiche toujours une hausse d’environ 20% depuis le début de l’année, contre une progression de 12% pour l’indice S&P 600 des valeurs industrielles .SPSMCI