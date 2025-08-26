Korean Air devrait annoncer une commande d'une centaine de Boeing

Le logo de Korean Air

WASHINGTON (Reuters) -Korean Air devrait annoncer lundi une commande d'environ 100 Boeing alors que le président sud-coréen Lee Jae-myung est en visite à Washington, ont déclaré des sources à Reuters.

La commande, la plus importante de l'histoire du transporteur aérien sud-coréen, devrait inclure un mélange de 787, 777 et 737, ont précisé les sources.

Stephanie Pope, présidente-directrice générale de Boeing Commercial Airplanes, et Cho Won-tae, président-directeur général de Korean Air, participaient tous deux à un événement réunissant des chefs d'entreprise avec le dirigeant sud-coréen à Washington. Boeing s'est refusé à tout commentaire.

(Reportage David Shepardson, version française Kate Entringer)