Korean Air convertit des Airbus A350-1000 en versions cargo A350F
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 10:50
Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes d'Airbus, souligne que cette décision constitue 'une validation importante des capacités uniques de l'A350F'. L'appareil, doté de la plus grande porte de soute du secteur et composé à plus de 70% de matériaux avancés, affiche un poids au décollage inférieur de 46 tonnes à celui de ses concurrents.
L'A350F, conforme aux futures normes CO? de l'OACI applicables dès 2027, pourra transporter jusqu'à 111 tonnes sur 8700 km tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de 40%. Airbus totalise à ce jour 65 commandes d'A350F, dont celles de Korean Air, sur un total de 1445 appareils A350 commandés dans le monde.
Valeurs associées
|213,1000 EUR
|Euronext Paris
|+0,19%
A lire aussi
-
L'action SPIE recule à la Bourse de Paris vendredi, pénalisée par une croissance organique de la production inférieure aux attentes au troisième trimestre, malgré la confirmation des objectifs annuels. Le groupe de services multitechniques a fait état d'une hausse ... Lire la suite
-
SCOR recule à la Bourse de Paris vendredi après avoir fait état de résultats mitigés au troisième trimestre, les analystes se disant déçus malgré le dépassement des attentes. Vers 08h54 GMT, le titre du groupe de réassurance cède 6,49% à 28,24 euros. "Au niveau ... Lire la suite
-
La valeur du jour à Paris- Saint-Gobain maintient son objectif annuel de marge après ses trimestriels
(AOF) - Saint-Gobain (-2,98% à 84,60 euros) accuse le deuxième plus fort repli du CAC 40 après avoir enregistré un chiffre d'affaires stable (-0,2%) à données comparables au troisième trimestre, à 11,424 milliards d’euros. La performance a été marquée par un retour ... Lire la suite
-
Selon un sondage Ifop publié il y a deux semaines par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, plus de huit sympathisants sur dix du Rassemblement national et des Républicains seraient favorables à une "coalition des droites" L'Assemblée nationale a voté jeudi 30 octobre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer