Korean Air convertit des Airbus A350-1000 en versions cargo A350F
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 10:50

Airbus annonce que Korean Air, l'un des plus grands transporteurs de fret au monde, a converti sept commandes d'A350-1000 passagers en versions cargo A350F, devenant ainsi un nouveau client pour son grand avion tout-fret de nouvelle génération.

Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes d'Airbus, souligne que cette décision constitue 'une validation importante des capacités uniques de l'A350F'. L'appareil, doté de la plus grande porte de soute du secteur et composé à plus de 70% de matériaux avancés, affiche un poids au décollage inférieur de 46 tonnes à celui de ses concurrents.

L'A350F, conforme aux futures normes CO? de l'OACI applicables dès 2027, pourra transporter jusqu'à 111 tonnes sur 8700 km tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de 40%. Airbus totalise à ce jour 65 commandes d'A350F, dont celles de Korean Air, sur un total de 1445 appareils A350 commandés dans le monde.

