Korean Air commande 103 avions Boeing pour près de 50 milliards de dollars

(AOF) - Korean Air annonce l’achat de 103 appareils Boeing pour moderniser sa flotte. Il s’agit de la plus grande commande jamais passée par une compagnie aérienne et la plus grande commande de gros-porteurs de Boeing auprès d’un transporteur asiatique. La commande porte sur 20 Boeing 777, 25 Boeing 787, 50 Boeing 737 et huit avions-cargos Boeing 777. L’investissement total est évalué à environ 50 milliards de dollars. Les livraisons des avions seront échelonnées jusqu’à la fin 2030.

En outre, Korean Air acquerra 11 moteurs de rechange auprès de GE Aerospace et huit auprès de CFM International pour 690 millions de dollars. La compagnie aérienne coréenne a aussi signé pour 20 ans de services d'entretien moteur auprès de GE Aerospace pour 28 avions.