Korean Air commande 103 avions Boeing pour près de 50 milliards de dollars
(AOF) -

(AOF) - Korean Air annonce l’achat de 103 appareils Boeing pour moderniser sa flotte. Il s’agit de la plus grande commande jamais passée par une compagnie aérienne et la plus grande commande de gros-porteurs de Boeing auprès d’un transporteur asiatique. La commande porte sur 20 Boeing 777, 25 Boeing 787, 50 Boeing 737 et huit avions-cargos Boeing 777. L’investissement total est évalué à environ 50 milliards de dollars. Les livraisons des avions seront échelonnées jusqu’à la fin 2030.

En outre, Korean Air acquerra 11 moteurs de rechange auprès de GE Aerospace et huit auprès de CFM International pour 690 millions de dollars. La compagnie aérienne coréenne a aussi signé pour 20 ans de services d'entretien moteur auprès de GE Aerospace pour 28 avions.

Défense

BOEING CO
NYSE
  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    Reuters 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; AT&T, Eli Lilly, Regeneron Pharmaceuticals) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI , de 0,14%

  • Valtteri Bottas avant le Grand Prix de Belgique
    Formule 1: Perez et Bottas piloteront pour Cadillac la saison prochaine
    par Alan Baldwin 

    par Alan Baldwin Sergio Perez et Valtteri Bottas seront de retour en Formule 1 la saison prochaine au volant de Cadillac, a annoncé mardi la nouvelle écurie de la catégorie reine. Le Mexicain et le Finlandais ont tous deux signé un contrat pluriannuel, a précisé ... Lire la suite

  • Imerys : Une reprise à anticiper (C23WS)
    Imerys : Une reprise à anticiper (C23WS)
    Zonebourse.com 

    (Zonebourse.com) Le titre Imerys a fortement corrigé ces dernières séances et revient à proximité d'une zone de soutien majeur qui pourrait susciter quelques achats à bon compte. Le seuil des 21 EUR pourrait, en effet, permettre une remobilisation du consensus ... Lire la suite

  • Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau lors d'une cérémonie marquant le 81e anniversaire de la libération de Paris, le 26 août 2025 à la préfecture de police à Paris ( AFP / Xavier GALIANA )
    Retailleau appelle "à la résistance" face au "risque que la France se défasse"
    AFP 

    Le ministre de l'Intérieur et président de LR Bruno Retailleau a appelé mardi à "la résistance contre la fatalité", estimant qu'il y avait "un risque que la France se défasse" dans "ce monde en voie de liquéfaction avancée". Au lendemain de la décision de François ... Lire la suite

