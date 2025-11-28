Les banques alimentaires lancent leur collecte annuelle vendredi

Les banques alimentaires lancent leur opération annuelle de collecte de produits essentiels, à destination de 2,4 millions de personnes précaires ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Conserves, pâtes, shampooing: les banques alimentaires lancent vendredi leur opération annuelle de collecte de produits essentiels, à destination de 2,4 millions de personnes précaires accompagnées par des associations.

Au cours de cette opération, qui se tient jusqu'à dimanche, le grand public est invité à acheter des produits alimentaires et d'hygiène et à les déposer dans l'un des 8.000 points de collecte en France (magasins, supermarchés, écoles, mairies, entreprises).

Les banques alimentaires redistribueront ensuite ces produits à plus de 6.000 associations partenaires, qui soutiennent 2,4 millions de personnes.

"En ce moment, la demande est forte et nos rayons sont très vides, nous sommes notamment à court d'huile et nous avons besoin de produits pour bébés", a expliqué à l'AFP le président de la Fédération française des banques alimentaires (FFBA) Jean-Louis Duprez.

Parmi les bénéficiaires, "il y a toujours des personnes seules avec enfants, des personnes âgées avec une faible retraite mais depuis quelques années, on voit aussi des personnes en CDI qui ont du mal à joindre les deux bouts, à cause de l'inflation", a-t-il ajouté.

La collecte auprès du grand public représente environ 10% de l'approvisionnement. Le reste provient de produits récupérés auprès des grandes surfaces, de l'industrie agro-alimentaire et des agriculteurs, avec le soutien de l'Etat et de l'Union européenne.

Au total, la Fédération indique collecter et acheter chaque année sur tout le territoire plus de 128.000 tonnes de produits, soit l'équivalent de 223 millions de repas.