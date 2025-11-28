 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les banques alimentaires lancent leur collecte annuelle vendredi
information fournie par AFP 28/11/2025 à 08:20

Les banques alimentaires lancent leur opération annuelle de collecte de produits essentiels, à destination de 2,4 millions de personnes précaires ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Les banques alimentaires lancent leur opération annuelle de collecte de produits essentiels, à destination de 2,4 millions de personnes précaires ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Conserves, pâtes, shampooing: les banques alimentaires lancent vendredi leur opération annuelle de collecte de produits essentiels, à destination de 2,4 millions de personnes précaires accompagnées par des associations.

Au cours de cette opération, qui se tient jusqu'à dimanche, le grand public est invité à acheter des produits alimentaires et d'hygiène et à les déposer dans l'un des 8.000 points de collecte en France (magasins, supermarchés, écoles, mairies, entreprises).

Les banques alimentaires redistribueront ensuite ces produits à plus de 6.000 associations partenaires, qui soutiennent 2,4 millions de personnes.

"En ce moment, la demande est forte et nos rayons sont très vides, nous sommes notamment à court d'huile et nous avons besoin de produits pour bébés", a expliqué à l'AFP le président de la Fédération française des banques alimentaires (FFBA) Jean-Louis Duprez.

Parmi les bénéficiaires, "il y a toujours des personnes seules avec enfants, des personnes âgées avec une faible retraite mais depuis quelques années, on voit aussi des personnes en CDI qui ont du mal à joindre les deux bouts, à cause de l'inflation", a-t-il ajouté.

La collecte auprès du grand public représente environ 10% de l'approvisionnement. Le reste provient de produits récupérés auprès des grandes surfaces, de l'industrie agro-alimentaire et des agriculteurs, avec le soutien de l'Etat et de l'Union européenne.

Au total, la Fédération indique collecter et acheter chaque année sur tout le territoire plus de 128.000 tonnes de produits, soit l'équivalent de 223 millions de repas.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Compatible Otan et prêt fin 2027 : l'Italien Leonardo présente son "dôme de fer" européen, Michelangelo
    information fournie par Boursorama avec Media Services 28.11.2025 09:12 

    Le dome Michelangelo est un logiciel qui doit permettre la connexion des équipements différents de plusieurs pays pour travailler en coordination à l'échelle du continent. Alors que l'Europe cherche à se doter d'un système de défense pour faire face à la menace ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 28.11.2025 09:00 

    (Actualisé avec ArcelorMittal et Forvia) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • TRIGANO : Les résistances sont proches
    TRIGANO : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 28.11.2025 08:29 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • EIFFAGE : Les résistances sont proches
    EIFFAGE : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 28.11.2025 08:20 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank