Kohl's revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels pour la deuxième fois cette année

Kohl's KSS.N a relevé mardi ses prévisions de bénéfices annuels pour la deuxième fois cette année, la société misant sur de nouvelles collections et des promotions dans toutes les catégories pour stimuler la demande tout en naviguant dans les changements au plus haut niveau.

La société s'attend à ce que le bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2025 se situe entre 1,25 et 1,45 dollar, contre une fourchette précédente de 0,50 à 0,80 dollar.