Kohl's revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels pour la deuxième fois cette année
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 13:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kohl's KSS.N a relevé mardi ses prévisions de bénéfices annuels pour la deuxième fois cette année, la société misant sur de nouvelles collections et des promotions dans toutes les catégories pour stimuler la demande tout en naviguant dans les changements au plus haut niveau.

La société s'attend à ce que le bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2025 se situe entre 1,25 et 1,45 dollar, contre une fourchette précédente de 0,50 à 0,80 dollar.

Valeurs associées

AMAZON.COM
226,2800 USD NASDAQ +2,53%
KOHL'S
15,770 USD NYSE +0,41%
ROSS STORES
174,1300 USD NASDAQ +0,07%
TJX COMPANIES
148,820 USD NYSE -1,76%
© 2025 Thomson Reuters.

