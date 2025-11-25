Kohl's relève ses objectifs pour 2025
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 13:30
En termes d'activité, le groupe de distribution anticipe un chiffre d'affaires en diminution de 3,5 à 4% (et non plus de 5 à 6%) pour l'exercice en cours, dont des ventes en données comparables en baisse de 2,5 à 3% (au lieu de 4 à 5%).
Sur son 3e trimestre (clos début novembre), Kohl's a engrangé un BPA ajusté de 0,10 USD avec une marge d'exploitation ajustée de 2,2%, pour un chiffre d'affaires en diminution de 2,8% à 3,4 MdsUSD (-1,7% en comparable).
'Ce 3e trimestre consécutif de revenus et de bénéfices supérieurs à nos attentes reflète directement les progrès réalisés par rapport à nos initiatives de 2025', affirme Michael J. Bender, confirmé récemment à son poste de CEO à titre définitif.
'Nous nous concentrons sur le maintien de cet élan, tout en restant déterminés à offrir des produits de qualité, un excellent rapport qualité-prix et une expérience sans friction à nos clients dans un environnement macroéconomique incertain', poursuit-il.
