Kohl's nomme Michael Bender au poste de directeur général

Kohl's Corp KSS.N a annoncé lundi la nomination de Michael Bender au poste de directeur général, la chaîne de grands magasins en difficulté faisant appel à un vétéran de la vente au détail pour piloter son redressement.

Le groupe avait limogé en mai son précédent dirigeant, Ashley Buchanan, à la suite d'une enquête ayant montré que celui-ci entretenait une relation personnelle, non divulguée, avec un fournisseur, après un peu plus de 100 jours à la tête de l'entreprise.

L'agence Bloomberg a rapporté dimanche que Michael Bender, qui siège au conseil d'administration de Kohl's comme directeur depuis juillet 2019, devait être nommé à la tête du groupe en difficulté.

