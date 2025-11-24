 Aller au contenu principal
Kohl's nomme Michael Bender au poste de directeur général
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 15:47

Un magasin Kohl's à Encinitas, en Californie

Kohl's Corp a annoncé lundi la nomination de Michael Bender au poste de directeur général, la chaîne de grands magasins en difficulté faisant appel à un vétéran de la vente au détail pour piloter son redressement.

Le groupe avait limogé en mai son précédent dirigeant, Ashley Buchanan, à la suite d'une enquête ayant montré que celui-ci entretenait une relation personnelle, non divulguée, avec un fournisseur, après un peu plus de 100 jours à la tête de l'entreprise.

L'agence Bloomberg a rapporté dimanche que Michael Bender, qui siège au conseil d'administration de Kohl's comme directeur depuis juillet 2019, devait être nommé à la tête du groupe en difficulté.

(Rédigé par Prerna Bedi à Bangalore ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

