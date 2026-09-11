KNDS va équiper l'armée polonaise d'artillerie légère de 105 mm

Un accord stratégique a été conclu lors du salon MSPO 2026 (du 8 au 11 septembre, à Kielce, Pologne) pour intégrer le canon de 105 LG de KNDS au sein de l'écosystème de défense polonais.

KNDS annonce la signature d'une lettre d'intention avec les sociétés du groupe polonais WB GROUP en vue d'intégrer et de fournir son système d'artillerie légère de 105 mm aux forces armées de Pologne. Ce partenariat prévoit l'intégration locale du canon 105 LG, un équipement de 1 650 kg capable de tirer jusqu'à 17 km à une cadence de 6 coups en 15 secondes, entièrement interopérable avec le système de contrôle de tir TOPAZ.

L'accord ouvre également la voie à une localisation future de la production des munitions à longue portée ERG3 sur le territoire polonais. "En combinant notre obusier 105 LG éprouvé au combat avec le célèbre système TOPAZ et les capacités industrielles locales, nous renforçons la coopération européenne en matière de défense et garantissons une capacité souveraine à long terme en Pologne", déclare Alexandre Penley, vice-président du développement international Europe et OTAN chez KNDS.

Si KNDS n'est pas encore côté en Bourse, un projet d'IPO aurait récemment été relancé après une première tentative avortée au début de l'été.