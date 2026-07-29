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Klépierre relève ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2026
information fournie par Zonebourse 29/07/2026 à 18:10
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Au cours du premier semestre 2026, le revenu locatif net a progressé de 4,4% sur un an, porté par une croissance de 3,3% à périmètre constant ainsi que par l'acquisition de Casamassima (Bari, Italie) finalisée à la fin de l'année 2025.

L'EBE a progressé de 4,8%. Cette performance opérationnelle, combinée à une légère hausse des charges financières, a généré une augmentation de 3,0% du cash-flow net courant.

L'EPRA NTA par action a augmenté de 5,3% par rapport au 31 décembre 2025, à 37,80 euros, porté par une progression de 2,6% de la valeur du portefeuille à périmètre constant sur six mois, tandis que le taux de rendement initial net EPRA moyen est ressorti à 5,6%.

Le groupe annonce un résultat net de l'ensemble consolidé (IFRS) de 757,8 millions d'euros (dont part du Groupe : 684,7 millions d'euros).

Klépierre aborde le reste de l'année avec confiance quant à sa capacité à poursuivre une croissance rentable soutenue.

Klépierre relève ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2026 et anticipe désormais un minimum de 1 150 millions d'euros d'EBE et un cash-flow net courant par action dans le haut d'une fourchette de 2,77 à 2,80 euros.

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